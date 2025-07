West Ham toma decisão sobre Paquetá para jogo contra o Manchester United; entenda

Manchester United e West Ham terão os caminhos cruzados neste sábado (26) pela Premier League Summer Series, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Na partida, os dois camisas 10 em campo são brasileiros: Matheus Cunha e Lucas Paquetá. O ex-Flamengo, por sua vez, começará no banco de reservas, enquanto o recém-contratado dos Red Devils inicia entre os 11 titulares.

Contratado como principal reforço do ano, Cunha já começa a ganhar espaço na equipe comandada por Rúben Amorim. O ex-Coritiba foi titular no primeiro compromisso preparatório da temporada, no empate sem gols contra o Leeds United.

Matheus Cunha em sua estreia com a camisa do Manchester United (Foto: Divulgação)

Enquanto isso, Paquetá vive momento delicado fora das quatro linhas. O meio-campista segue sob dúvidas em relação ao veredito final de um suposto envolvimento em esquemas de apostas esportivas. Embora a audiência tenha sido concluída, a decisão pode levar até dois meses para ser tornada pública — o que causou desconforto no time londrino. O jogador de 27 anos ainda corre o risco de ser banido do esporte em caso de condenação.

No entanto, enquanto aguarda a definição judicial, o jogador segue à disposição da equipe londrina. Na estreia do West Ham nesta pré-temporada, Paquetá começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Grasshopper, da Suíça.

O duelo entre Manchester United e West Ham é o segundo da rodada dupla da Summer Series. Mais cedo, o Bournemouth superou o Everton por 3 a 0 no torneio de pré-temporada da Premier League, realizado nos Estados Unidos. Veja as escalações das equipes de Matheus Cunha e Lucas Paquetá para o confronto:

