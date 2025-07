Ex-Grêmio e Seleção Brasileira negocia com clube espanhol

O volante Arthur Melo, ex-Grêmio, tem algumas propostas na mesa para decidir onde vai jogar na próxima temporada. Uma delas, no entanto, parece chamar mais a atenção do brasileiro: a do Real Betis, da Espanha, clube com o qual já abriu negociações e tem boas conversas. Além do time espanhol, uma equipe do Catar também estaria interessada na contratação do atleta, atualmente no Girona, emprestado pela Juventus.

continua após a publicidade

Revelado pelo Grêmio, Arthur teve um retorno ao clube natal especulado, mas foi descartado por não ser financeiramente viável no momento. Representantes da equipe do empresário Marcelo Marques, investidor do tricolor, teriam sondado a situação do volante e valores de mercado, mas o estafe do atleta diz não ter sido efetivamente procurado pelo time gaúcho, conforme divulgado pelo ge.

A vontade do jogador é a de permanecer na Europa, fato que favorece o Real Betis e deixa o clube catari com menos chance na disputa pelo atleta. O destino do brasileiro ainda não está selado, apesar de se saber que ele não ficará na Juventus.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arthur Melo, brasileiro ex-Grêmio, em ação pelo Girona (Foto: Reprodução/Instagram)

🔢 Relembre a trajetória de Arthur, alvo do Real Betis

Goiano, Arthur fez dois anos iniciais na base do Goiás antes de se transferir para o Grêmio, onde se destacou e chegou ao profissional. Conquistou a Copa do Brasil de 2016 e foi peça-chave no título da Libertadores e 2017 do time gaúcho, sendo eleito o melhor jogador em campo da final, além da Recopa Sul-Americana. Em 2018, transferiu-se ao Barcelona por cerca de 32 milhões de euros, jogando 72 partidas e conquistando a La Liga e a Supercopa da Espanha em 2018/19.

continua após a publicidade

Em junho de 2020, Arthur foi envolvido em grande troca com Miralem Pjanić, indo para a Juventus por cerca de 80 milhões de euros. Estreou na Serie A em setembro daquele ano, e logo conquistou a Supercopa da Itália. No entanto, seu ciclo em Turim teve altos e baixos: passou por empréstimos ao Liverpool (2022–23), praticamente sem atuar, e Fiorentina (2023–24), onde voltou a jogar regularmente, mas o clube não exerceu a opção de compra. Na temporada 2024‑25, ficou fora dos planos de Thiago Motta e acabou emprestado ao Girona, onde disputou 15 jogos.