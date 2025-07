Decisão do caso Paquetá é adiada; veja a nova previsão

A agonia continua. O aguardado veredito sobre o caso de suposto envolvimento de Lucas Paquetá em esquemas de apostas não foi anunciado nesta sexta-feira (25), como era esperado. Com o novo adiamento, a expectativa agora é que o futuro do meia brasileiro só seja conhecido na próxima semana.

A expectativa frustrada desta sexta-feira

Segundo o portal inglês "Claret and Hugh", fontes de dentro do West Ham tinham a forte convicção de que o anúncio aconteceria hoje. No entanto, o dia chegou ao fim sem nenhuma comunicação oficial da Federação Inglesa (FA).

A nova informação vinda é de que talvez o resultado seja conhecido "24 horas depois", no sábado, mas a fonte admite: "você nunca sabe com a FA". A imprensa local, no entanto, acredita que um anúncio no fim de semana é improvável, o que deve empurrar a decisão para a próxima semana.

O novo adiamento gerou uma onda de críticas à forma como a Federação Inglesa vem conduzindo o caso. O mesmo portal "Claret and Hugh" afirmou que a FA "mais uma vez decepcionou Paquetá, seu clube e os torcedores" e que está "atrapalhando todo o processo do início ao fim". A diretoria do West Ham já havia demonstrado irritação com a demora, que prejudica o planejamento do clube e do atleta.

(Foto: Benjamin Cremel / AFP)

Paquetá deve ser absolvido, segundo a imprensa

Fontes afirmam que o meia Lucas Paquetá deve ser absolvido das acusações de envolvimento em esquemas de apostas. A informação é dos jornalistas Martyn Ziegler e Matt Lawton, do tradicional jornal inglês "The Times". Segundo a publicação, fontes com conhecimento do processo afirmam que a comissão independente que julgou o caso já teria inocentado o jogador, e a decisão oficial deve ser anunciada na próxima semana.

A absolvição representaria uma vitória para o brasileiro e um grande revés para a Federação Inglesa (FA). De acordo com o jornal, a entidade pode ter que arcar com os custos legais da defesa de Paquetá, que podem chegar a 1 milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões). Paquetá, que sempre negou as acusações, enfrenta a ameaça de um banimento que poderia encerrar sua carreira.

Relembre o caso Paquetá

Lucas Paquetá é acusado pela federação inglesa de forçar cartões amarelos em quatro partidas da Premier League entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Uma investigação identificou um padrão suspeito de cerca de 60 apostas feitas por pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá.

O caso já custou caro ao jogador e ao West Ham. Em 2023, uma negociação que poderia levar Paquetá ao Manchester City por mais de 80 milhões de euros foi cancelada após a investigação vir à tona. Caso seja considerado culpado, o ex-Flamengo enfrenta um risco real de ser banido do futebol.

🟨 Os cartões de Paquetá que geraram a denúncia foram nos jogos da Premier League: