Após retornar ao Manchester United, com o fim do empréstimo com o Betis, Antony, de 25 anos, está a procura de um novo clube por. Segundo o Sky Sports, além do clube espanhol, duas das principais equipes do futebol saudita entraram na luta pelo brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mesmo sem ter os nomes revelados, as especulações apontam para o Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli e Al-Hilal. Todos os clubes citados contam com o financiamento do governo da Arábia Saudita, com isso, se tornam as equipes mais poderosas da competição.

continua após a publicidade

Antony demonstra interesse pelos times europeus

Antony gostaria de ter permanecido no Betis, pois foi na equipe espanhola que ele pode voltar a encontrar regularidade em seu ritmo de jogo e também a marcar gols. Ele teve 14 participações em jogadas de finalização em 26 oportunidades. Performances que levantaram o debate de ter ele de volta na Seleção Brasileira.

Antony fez um gol e deu uma assistência para levar o Real Betis à final da Conference (Reprodução: Antony)

O valor estipulado pelo Manchester United pela compra do jogador é o fator principal de desistência dos Verdiblancos, com montante de 40 milhões de euros (R$ 259,8 milhões). Porém, o clube espanhol se mostrou dispostos a discutir com os ingleses sobre mais um empréstimo.

continua após a publicidade

➡️Neymar terá empreendimento bilionário no Nordeste brasileiro; saiba detalhes

O atleta também foi ventilado no futebol alemão, em equipes como o Bayern Leverkusen, mas o técnico Erik Ten Hag descartou a possibilidade de ter o atacante na equipe.

— Ele (Antony) tem muita qualidade. Eu o contratei duas vezes. É como um filho para mim, ainda é. Mas não estamos interessados. Mas vamos ver o que acontece no futuro — declarou o holandês em coletiva de imprensa.