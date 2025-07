O futuro da carreira de Lucas Paquetá será conhecido nesta sexta-feira (25). De acordo com o veículo Claret and Hugh, da Inglaterra, a Football Association (FA) dará o veredito da investigação sobre o possível esquema de apostas que o brasileiro está envolvido. Paquetá enfrenta um possível banimento vitalício no futebol.

Segundo o portal, fontes dentro do West Ham confirmaram que a decisão sobre as investigações serão anunciadas nesta sexta pelo tribunal da FA que está encarregado. O caso foi concluído em 4 de junho, mas o anúncio do veredito foi postergado, irritando a diretoria do clube londrino.

Isso porque o julgamento já custou alto para os cofres do West Ham. O camisa 10 esteve próximo do Manchester City em 2023, em negociação que poderia chegar aos 80 milhões de euros à época. O acordo, contudo, não seguiu após informações sobre padrões suspeitos de apostas em cartões que Paquetá recebeu em quatro partidas da Premier League.

No início de julho, o ex-CEO do Everton, Keith Wyness, que atualmente dirige uma consultoria esportiva voltada a clubes de elite, afirmou que o desfecho do processo seria favorável ao jogador:

— Minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado — afirmou Wyness no podcast Inside Track, do portal Football Insider.

O brasileiro é acusado pela federação inglesa por supostamente forçar cartão amarelo entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Uma investigação identificou um padrão de apostas suspeito, quando cerca de 60 entradas foram feitas a pessoas ligadas ao jogador no Rio de Janeiro, com predominância na Ilha de Paquetá. Caso seja condenado, o ex-Flamengo pode ser banido do futebol.

🟨 Os cartões de Paquetá que geraram a denúncia foram nos jogos da Premier League:

West Ham 0 x 2 Leicester, 12/11/2022: aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet.

aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet. West Ham 1 x 1 Aston Villa, 12/03/2023: aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central.

aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central. West Ham 3 x 1 Leeds United, 21/05/2023: aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville.

aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville. Bournemouth 1 x 1 West Ham, 12/08/2023: aos 49 do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputa no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário.

Saiba mais sobre o caso Paquetá e a ilha carioca

Uma ilha na Baía de Guanabara, com cerca de quatro mil residentes fixos, tornou-se um dos lugares mais conhecidos devido ao futebol. Paquetá, lugar onde foi criado o craque, virou centro das atenções em meio ao processo que pode afastar o jogador das atividades por envolvimento em manipulação de apostas esportivas. Saiba mais ⬇️

