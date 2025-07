Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, a Fifa decidiu que terá dois tipos de grama nos 16 estádios que irão sediar as partidas. A entidade, junto com os responsáveis por cada estádio, irá decidir qual será a melhor opção, levando em consideração fatores climáticos e meteorológicos.

Separado por dois grupos denominados como quente e frio, o primeiro grupo leva em consideração as cidades com temperaturas mais altas, como Guadalajara e Monterrey, no México, e Miami, nos EUA. A questão do estádio ter cobertura ou não fará com que uma terceira opção de grama seja desenvolvida para os estádios considerados frios.

Semanas antes da abertura da Copa de 2026 a Fifa terá acesso aos estádios, diferentemente do que aconteceu no Mundial de Clubes, em que a liberação aconteceu dias antes do evento, e o curto espaço de tempo impactou a instalação dos gramados.

O estádio Akron, em Guadalajara, no México, já teve a grama para o Mundial de 2026 instalada no dia 13 de julho, com o tipo “quente”.

— O Estádio Akron é o primeiro no México a passar por uma reforma completa voltada à Copa do Mundo de 2026. E essa modernização incluiu a substituição total do gramado, agora com a variedade NorthBridge Bermudagrass. Essa variedade já é amplamente utilizada nos Estados Unidos — declarou o engenheiro Breno Rodrigo Couto, que é consultor da fornecedora mexicana que comandou o projeto de implementação no estádio Chivas.

O tipo de grama conhecido como NorthBridge Bermudagrass começou a ser semeada na América do Sul em 2025, para fins comerciais, com liderança da empresa brasileira Itograss, com a intenção de vende-la a partir do fim do ano.

— Cultivares novos vêm passando por processos de melhoramento genético, em que os pesquisadores procuram entender as "dores" dos estádios e encontrar as gramas que se adequam melhor. Essa Northbridge é melhorada para enfrentar um calendário com muitos eventos, questão de luz e sombra. Estamos trazendo esse cultivar aprovado pelo programa da Fifa — compartilhou Rodrigo Santos, coordenador do centro de gramados esportivos e integração da Itograss.

Reclamações no Mundial de Clubes

Durante o Mundial de Clubes, diferentes clubes como PSG e Borussia Dortmund reclamaram sobre a condição dos diferentes gramados dos estádios cedidos a competição. Nomes como Luis Enrique, Niko Kovac, Bellingham e Reece James falaram de questões como o quique da bola, a velocidade do jogo e grama seca.

Para que aconteça uma regularidade entre os 16 estádios, a Fifa desenvolveu em 2022, um programa de gramado, em colaboração com a Universidade do Tennesse e a Universidade do Estado do Michigan. Todos os estádios terão uma dimensão de 105 metros de comprimento por 68 metros de largura.