Atitude de Otamendi com Richard Ríos na estreia do ex-Palmeiras viraliza: ‘Já vi de tudo’

O meio-campista colombiano Richard Ríos, ex-Palmeiras, sofreu uma falta dura durante o amistoso entre Benfica e Fenerbahce neste sábado (26), em Portugal. A jogada ocorreu no fim do primeiro tempo e gerou reação imediata do zagueiro Nicolás Otamendi, capitão do time português, que foi reclamar com o árbitro.

Ríos fazia sua estreia pelo Benfica e atuava como volante pela direita. Ele participou da construção do segundo gol do time, ao finalizar uma jogada que resultou em gol contra do adversário.

A falta foi cometida por Amrabat, que atingiu o colombiano por trás durante uma arrancada pelo meio. O jogador do Fenerbahce recebeu cartão amarelo, enquanto Ríos permaneceu no chão demonstrando dor. Otamendi e outros companheiros cercaram o marroquino em protesto pela entrada, apesar do caráter amistoso da partida.

Web reage a Otamendi e Richard Ríos, ex-Palmeiras