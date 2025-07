Igor Paixão, de 25 anos, é um dos nomes mais cobiçados da janela de transferências do verão europeu. Chegou a vez do endinheirado futebol inglês, representado pelo recém-promovido Leeds United, brigar no mercado da bola pela contratação do brasileiro. Segundo a "Sky Sports", a primeira proposta oficial supera os 26 milhões de euros (cerca de R$ 194 milhões, na cotação atual) ao Feyenoord, dos Países Baixos.

Ainda segundo a publicação, a oferta dos ingleses é semelhante à feita pelo Olympique de Marseille, que também manifestou interesse na contratação do atleta. No entanto, os bônus oferecidos pelo Leeds seria mais atrativo em comparação à equipe francesa, o que pode pesar na decisão do clube neerlandês. O camisa 14 tem vínculo até 2029 com sua atual equipe.

A versatilidade do atacante — que pode atuar pelas duas pontas e também como meia centralizado — é um dos pontos que mais atraem os ingleses. Na última temporada, ele marcou 18 gols, além de distribuir 19 assistências, em 47 jogos ao todo. O ex-Coritiba, inclusive, terminou a liga nacional como vice-artilheiro, além de exercer protagonismo pela equipe em atuações na Champions League. O bom desempenho o fez ser convocado para a pré-lista da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

Apesar da movimentação no mercado, o time de Roterdã informou recentemente, por meio de suas redes sociais, que o jogador está afastado dos gramados em razão de uma lesão muscular, devendo desfalcar a equipe por alguns meses. A contusão, logicamente, impede qualquer negociação nos próximos dias.

O Leeds United, que busca reforçar o elenco para a disputa da Premier League, já anunciou a contratação de outro brasileiro nesta janela: o goleiro Lucas Perri, com passagens por Lyon, Botafogo, São Paulo e Náutico.

