A camisa 10 do Real Madrid está vaga após a saída de Luka Modric. O meio-campista e ídolo do clube optou por não renovar o contrato após o Mundial de Clubes e acertou com o Milan, encerrando uma trajetória de 13 anos vivida em Valdebebas.

Com a saída do croata, a diretoria deve procurar um novo camisa 10. Imagina-se que os movimentos no mercado de transferências não sejam voltados para a parte ofensiva do elenco devido aos problemas defensivos vividos por Carlo Ancelotti nas últimas temporadas e por Xabi Alonso no Mundial.

As opções no plantel agora comandado pelo basco devem brigar pelo posto. Mbappé, por exemplo, usa a camisa 10 na seleção da França; e a dupla formada por Rodrygo e Vini Jr chegou a vestir o número com a Seleção Brasileira em distintas ocasiões. Com isso, os três despontam como favoritos para o posto. Arda Güler, pela posição e pelo prestígio que ganhou com Alonso, é outro que entra na disputa.

Diante do imbróglio, o Lance! questionou aos torcedores do Real Madrid em seu canal de Futebol Internacional no WhatsApp quem deveria receber da diretoria o privilégio de vestir a décima camisa no Santiago Bernabéu. Confira o resultado abaixo:

⚽ Kylian Mbappé: 39% (56 votos)

⚽ Arda Güler: 21% (32 votos)

⚽ Rodrygo: 17% (24 votos)

⚽ Outro: 13% (20 votos)

⚽ Vini Jr: 10% (14 votos)

Resultado da enquete com torcedores do Real Madrid no WhatsApp (Foto: Reprodução)

