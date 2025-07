West Ham define futuro de Paquetá após veredito do julgamento de manipulação de resultados

O West Ham está disposto a vender Lucas Paquetá por aproximadamente 30 milhões de libras (R$ 223,2 milhões) nesta janela de transferências, segundo o "Daily Mail". Os Hammers estão dispostos a se desfazer do camisa 10 mesmo após o veredito favorável com o fim das acusações de manipulação de resultados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Há dois anos, o West Ham perdeu a chance de vender Paquetá para o Manchester City por cerca de 80 milhões de libras (R$ 595,2 milhões) devido a explosão do caso de manipulação de resultados. O brasileiro era um atleta bem cotado pelo técnico Pep Guardiola.

continua após a publicidade

O "Daily Mail" coloca o Flamengo como um dos possíveis interessados pelo meio-campista de 27 anos. Durante o Mundial de Clubes, José Boto afirmou que o Rubro-Negro monitorava jogadores experientes do cenário europeu.

O West Ham entende que haverá muitos interessados após o veredito em favor de Lucas Paquetá, embora a FA ainda não tenha anunciado a decisão de forma oficial. No entanto, a comunicação deve acontecer nos próximos dias.

continua após a publicidade

Lucas Paquetá possui contrato com os Hammers até junho de 2027, embora o clube tenha a opção de ampliar o vínculo por mais um ano. No entanto, o West Ham viu o valor de mercado do brasileiro despencar após uma queda de desempenho nos últimos dois anos.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.