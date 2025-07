O Wrexham segue protagonizando uma trajetória digna de um roteiro de cinema. Após conquistar três acessos consecutivos, a equipe galesa alcançou a Championship, a segunda divisão da Inglaterra. A guinada iniciou-se com a aquisição da entidade pelos atores Ryan Reynolds, famoso por interpretar "super-heróis" nos cinemas e Rob McElhenney, destaque da televisão estadunidense.

Para saltar rumo à Premier League, o clube teria feito uma proposta surpreendente ao meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, de 33 anos, que deixou o Manchester United ao fim da última temporada e atualmente está livre no mercado. A informação é do jornal "The Mirror", da Inglaterra.

Apesar de ter ficado "impressionado" com o projeto apresentado, Eriksen optou por recusar a proposta do Wrexham. Ainda segundo a publicação, o veterano também teria recebido ofertas de clubes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Brasil e da Turquia, além de estar no radar de outras equipes europeias.

A diretoria, liderada pelos astros hollywoodianos, intensificou sua atuação no mercado de transferências. Recentemente, o Wrexham anunciou as contratações do goleiro galês Danny Ward e do lateral-esquerdo neozelandês Liberato Cacace. No entanto, o clube segue em busca de reforços, especialmente atletas com perfil mais criativo.

Como está Eriksen? ⚽

Eriksen, que chegou ao Manchester United em 2022, teve um desempenho satisfatório em sua temporada de estreia, mas perdeu espaço na equipe com a chegada do técnico Rúben Amorim, em 2024. Na última temporada, ele participou de 35 partidas, sendo 19 como titular e 16 como suplente. Apesar da regularidade nas convocações, o atleta jamais foi tratado como peça central no esquema do treinador. Sua saída do clube já vinha sendo considerada há alguns meses, e seus representantes seguem avaliando as opções disponíveis para a continuidade da carreira.

