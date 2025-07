Caso encerrado? Veja o que imprensa europeia diz sobre julgamento de Lucas Paquetá

O julgamento de Lucas Paquetá tem gerado grande expectativa nos últimos meses diante da possibilidade de um banimento definitivo do futebol. Acusado em maio de 2024 de envolvimento com apostas esportivas, o meia brasileiro — revelado pelo Flamengo e atualmente no West Ham — teria, supostamente, forçado cartões amarelos com o intuito de obter ganhos financeiros entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

Empresário escocês comenta julgamento de Paquetá

A FA (Football Association) segue sem anunciar um veredito sobre o caso de Lucas Paquetá. Apesar da gravidade das acusações e do pedido de banimento vitalício por parte da entidade, informações de bastidores apontam que o jogador de 27 anos pode ser inocentado.

Segundo o ex-CEO do Everton, Keith Wyness, que atualmente dirige uma consultoria esportiva voltada a clubes de elite, o desfecho do processo estaria próximo — e favorável ao jogador.

- Minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado - afirmou Wyness no podcast Inside Track, do portal "Football Insider".

Ainda segundo Wyness, a demora na decisão causa estranheza e pode sugerir o surgimento de novas evidências.

- É muito surpreendente e misterioso. Todos os depoimentos foram colhidos e, mesmo assim, há esse adiamento repentino. Só posso imaginar que algo novo tenha surgido. É difícil de entender - comentou.

O empresário também criticou a demora do processo, destacando o impacto direto na carreira do jogador e no planejamento do West Ham.

- Não sou advogado, mas parece que a condução está se tornando tão desgastante e falha que prejudica o clube. Havia rumores de uma oferta de 80 milhões de libras do Manchester City, além de interesse de clubes da Arábia Saudita. Mas, enquanto o caso não for resolvido, Paquetá não pode ser negociado, o que pode causar sérios prejuízos - completou.

Enquanto aguarda o desfecho oficial, Paquetá segue afastado das negociações de mercado. O meia nega todas as acusações e se mantém à disposição do West Ham até nova orientação do clube ou da Federação.

Lucas Paquetá, jogador do West Ham, enfrenta julgamento após acusação por envolvimento com apostas (Foto: Ben Stansall / AFP)

