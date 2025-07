O jornal espanhol "Marca" divulgou nesta quinta-feira (15), sua tradicional lista dos 100 melhores jogadores da temporada europeia. O brasileiro Vini Jr, além de ter ficado fora do top-10, também ficou de fora do top-20. Lamine Yamal, jovem astro do Barcelona, terminou na liderança da votação, enquanto o brasileiro ficou apenas na 25ª colocação

Com apenas 18 anos, Lamine Yamal conquistou o troféu com autoridade. O jovem atacante catalão somou 3.310 pontos na votação, realizada por um júri internacional composto por 133 membros - incluindo jornalistas espanhóis e estrangeiros, ex-jogadores e treinadores. Cada jurado escolheu os 10 melhores nomes da temporada entre 100 indicados, com pesos diferentes para cada colocação (30 pontos para o 1º, 25 para o 2º e 23 para o 3º, e assim por diante).

Lamine Yamal em ação pela seleção espanhola (Foto: Reprodução/X/@SEFutbol)

Yamal superou por boa margem o francês Ousmane Dembélé, do PSG, que ficou com 3.100 pontos, e o meio-campista Vitinha, também do clube parisiense, com 2.732. Foi uma vitória incontestável, mesmo sem a participação do jovem na Mundial de Clubes - torneio que terminou após o início da votação.

A campanha de Lamine foi expressiva. Foram 18 gols e 25 assistências em 55 jogos oficiais com o Barcelona, conquistando La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Os números são superiores aos da temporada anterior, quando marcou 7 gols e deu 9 assistências.

Raphinha também se destaca; Vini Jr despenca

Outro brasileiro que ganhou destaque na votação foi Raphinha. O atacante do Barcelona teve um salto impressionante: saiu da 58ª colocação na última edição para o 4º lugar em 2024/25, com 2.467 pontos. Ele encerrou a temporada com 34 gols e 22 assistências em 57 partidas - estatísticas superiores às de Yamal, mas insuficientes para levá-lo ao topo da lista.

Já Vini Jr, vencedor da edição passada, viveu um contraste. Depois de liderar o ranking em 2023/24, o jogador do Real Madrid caiu para a 25ª posição, ficando atrás de nomes como Jude Bellingham (6º), Bernardo Silva (7º), Lautaro Martínez (8º), Phil Foden (9º) e Harry Kane (10º).

Top-10 eleito pelo Marca (Foto: Reprodução/Marca)

Além das conquistas coletivas, Yamal também brilhou individualmente em todas as frentes: foram 9 gols e 15 assistências só em La Liga, além de participações diretas em gols na Champions League, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Pela seleção espanhola, foi destaque na Nations League, somando três gols e uma assistência.

