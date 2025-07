No jogo válido pela pré-temporada entre Liverpool e Milan, os italianos venceram por 4 a 2, a ausência de Luis Díaz na partida foi notada. Além do colombiano, Darwin Núñez também não foi escalado para o jogo, e o técnico Arne Slot falou sobre a não utilização de ambos.

— Na situação do Lucho (Luiz), sim. Há muitos rumores sobre ele ultimamente e eu não posso entrar nisso. Ele está a treinar muito bem connosco, mas decidimos, por enquanto, não jogar com ele ainda. Se falei com ele? Sim, mas estou acostumado a conversar com a maioria dos meus jogadores regularmente. Se ele quer sair? Essa não é a pessoa a quem perguntar... — declarou Slot sobre situação do jogador.

Na Inglaterra, está circulando de que as negociações entre Liverpool e Bayern de Munique foram retomadas nos últimos dias, com isso, o jogador deverá ficar descansando até que definição sobre futuro seja feita no atual mercado de transferências.

Luis Díaz é um dos principais nomes do Liverpool (Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Sobre Núñez, que tem sofrido com dores, Arne Slot falou que mesmo com o atleta treinando regularmente com a equipe, o técnico preferiu não correr riscos em que a lesão se transformasse em algo mais sério e o tirasse da temporada.

— Na situação de Darwin, ele também treinou muito bem e jogou alguns bons jogos por nós já nesta temporada, mas ele teve um problema, então não corremos o risco. Foi um pouco o mesmo com Wata [Endo] — ele treinou conosco durante toda a semana, mas também não queríamos correr riscos com ele — compartilhou.

Slot finalizou dizendo que sua equipe permanece forte, mesmo com as saídas, os jogadores que permaneceram poderão dar conta do recado e ainda se manter como um time de alto nível e brigando por títulos.

— Estou muito satisfeito com o que fizemos até agora, mas já estou muito satisfeito por termos mantido os jogadores que tiveram um contrato estendido na última temporada — finalizou ao ser perguntado sobre as contratações de Ekitiké, Wirtz, Frimpong e Kerkez.