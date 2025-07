Rivais reagem a valor da multa de Yuri Alberto no Corinthians: ‘Muita coragem’

O Corinthians oficializou nesta quinta-feira (24) a renovação de contrato do atacante Yuri Alberto. O novo vínculo, que antes ia até o fim de 2027, foi estendido até julho de 2030, após negociações conduzidas pelo presidente Osmar Stabile e pelo executivo de futebol Fabinho Soldado. No novo vínculo, a multa rescisória se manteve a mesma: R$ 500 milhões para o Brasil e 100 milhões de euros para o exterior. O valor gerou reações de torcedores rivais na web.

No clube desde 2022, o camisa 9 já acumula 184 jogos, 70 gols marcados e um título conquistado com a camisa alvinegra: o Campeonato Paulista de 2025. Apesar da recente ausência por lesão, Yuri segue sendo uma das principais esperanças de gol do Timão para as próximas temporadas.

Fora de combate desde 24 de maio, quando sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, à direita, o atacante está em fase final de transição para retornar aos gramados. Em entrevista à Corinthians TV, o médico Dr. André Jorge detalhou a evolução do jogador:

Enquanto Yuri Alberto finaliza sua recuperação, o Corinthians se prepara para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Botafogo neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada da competição.