O Atlético-MG encaminhou a contratação do volante Alexsander, de 21 anos, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita. Revelado pelo Fluminense, o jogador está no clube árabe desde agosto do ano passado. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Rabanal Safena.

As negociações para um contrato em definitivo são conduzidas pelo executivo de futebol Paulo Bracks, que tem como prioridade reforçar o setor de meio-campo. O clube mineiro busca reposições após perder Rubens recentemente para o futebol russo.

Além disso, o Atlético ainda pode ter uma nova baixa no elenco, já que Fausto Vera negocia sua saída. Diante desse cenário, a diretoria intensifica os esforços para garantir a chegada de Alexsander e minimizar as perdas na posição.

A página "Central do Arabão", especialista na Saudi Pro League, revelou que Alexsander teve problemas físicos durante sua passagem pelo Al-Ahli, incluindo lesões e uma fratura no dedo da mão, que o afastaram de vários jogos. Além disso, o limite de estrangeiros no time restringiu seu tempo em campo, e com a chegada do belga Matteo Dams, que atuava na lateral, perdeu ainda mais espaço. Mesmo em competições sem essa regra, o técnico preferiu outros jogadores na posição.

Ele atua como volante, podendo jogar tanto como primeiro homem (camisa 5) quanto mais avançado (camisa 8), mas sua condição física foi um fator que prejudicou seu desempenho no clube saudita.

Alexsander pertence ao Al Ahli, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação)

Carreira de Alexsander

Cria de Xerém, Alexsander disputou 63 partidas pelo time profissional do Fluminense, com dois gols marcados e três assistências. Um dos lances mais marcantes foi o gol anotado na goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, na final do Campeonato Carioca de 2023.

A estreia do volante entre os profissionais aconteceu em novembro de 2022, sob o comando de Fernando Diniz. Rapidamente, ganhou espaço no elenco, destacando-se pela versatilidade e capacidade física, o que chamou atenção de clubes do exterior.

Em agosto de 2024, o Al-Ahli adquiriu 85% dos direitos econômicos de Alexsander em uma negociação avaliada em € 9 milhões, cerca de R$ 54 milhões na época. A transferência foi considerada uma das maiores vendas da história recente do Fluminense, superando outras promessas negociadas pelo clube carioca.

Alexsander também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira Sub-20 e 23.