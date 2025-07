Ex-alvo de Flamengo brilha, e Milan vence Liverpool em amistoso de pré-temporada

O Milan venceu o Liverpool por 4 a 2 em amistoso de pré-temporada, neste sábado (26), em Hong Kong. Os italianos abriram o placar com Rafael Leão, mas Szoboszlai deixou tudo igual no primeiro tempo. Na segunda etapa, Loftus-Cheek e Okafor deram a vantagem para os rossoneros. Nos acréscimos, Gakpo descontou para os Reds, mas Okafor aproveitou uma falha de Mamardashvili e deu números finais ao duelo.

Como foi a partida entre Liverpool e Milan?

Na etapa inicial, o Milan iniciou o amistoso com mais ímpeto ofensivo e chegou pela primeira vez com Rafael Leão encontrando espaço da entrada da área e finalizando para defesa de Alisson. Na sequência, o português foi lançado em profundidade pelo lado esquerdo, infiltrou na área e bateu de canhota para estufar as redes e abrir o placar aos nove minutos. Após o susto, o Liverpool elevou o desempenho e chegou ao empate com um golaço marcado por Szoboszlai com uma finalização no ângulo aos 25 minutos.

Na sequência, Salah chegou na área e teve boa oportunidade para virar a partida, mas a finalização passou ao lado do gol. O Milan conseguiu uma estocada pela direita em que Saelemaekers serviu Pulisic, e o norte-americano bateu rasteiro e a bola saiu pela linha de fundo tirando tinta da trave. O Liverpool ainda teve uma última boa chance com Robertson aproveitando espaço da entrada da área e batendo firme para defesa de Maignan, enquanto Salah pegou o rebote, mas mandou para fora.

No segundo tempo, o Milan voltou à frente do marcador em um rápido contra-ataque pela esquerda com Rafael Leão, que tocou para Loftus-Cheek limpar a marcação e estufar as redes aos seis minutos. No ataque seguinte, Saelemaekers foi lançado pelo lado direito, acionou Okafor no meio e o centroavante finalizou de primeira para ampliar o placar aos 14 minutos. O Liverpool respondeu com Gravenberch soltando uma bomba de fora da área e obrigando Terracciano a fazer boa defesa. Nos acréscimos, Gakpo recebeu cruzamento de Konaté e cabeceou para descontar o marcador. Mas na sequência, Mamardashvili não conseguiu dominar um passe de Tsimikas, e Okafor só empurrou a bola para o fundo das redes.

O que vem por aí para Liverpool e Milan?

Na quarta-feira (30), o Liverpool encara o Yokohama Marinos em um torneio amistoso da J-League World Callenge, às 7h30 (de Brasília). O Milan encara o Perth Glory, na quinta-feira (31), na Austrália.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 2 x 4 Milan - Amistoso

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de julho de 2025, às 8h30 (de Brasília).

📍 Local: Kai Tak Sports Park, em Hong Kong (CHI).

🥅 Gols: Rafael Leão, 9'/1ºT (0-1); Szoboszlai, 25'/'ºT (1-1); Loftus-Cheek, 6'/2ºT (1-2); Okafor , 14'/2ºT (1-3); Gakpo, 47'/2ºT (2-3); Okafor, 48'/2ºT (2-4)

🟨 Cartões amarelos: -

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson (Mamardashvili); Stephenson (Kerkez), Gravenberch (Morton), Van Dijk (Konaté) e Robertson (Tsimikas); Morton (Nyoni), Szoboszlai (Curtis Jones) e Elliott (Doak); Salah (Gakpo), Wirtz (Frimpong) e Ngumoha (Bradley).

Milan (Técnico: Massimiliano Allegri)

Maignan (Pietro Terracciano); Tomori (Filippo Terracciano), Thiaw (Dutu) e Pavlovic (Gabbia); Saelemaekers (Magni), Ricci (Comotto), Fofana (Musah), Pulisic (Okafor) e Bartesaghi (Estupiñan); Loftus-Cheek (Bondo) e Rafael Leão (Chukwueze).

