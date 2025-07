AO VIVO: Acompanhe a sexta-feira (11) do mercado da bola internacional

Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi a sexta-feira (11) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Jair ✅ Nottingham Forest 🌳

O Botafogo anunciou, na manhã desta sexta-feira (11), a venda de Jair ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O zagueiro de 20 anos, que assinou com o clube inglês por cinco temporadas, foi negociado por 12 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões).

Jair foi contratado pelo Botafogo em janeiro deste ano, e disputou 22 jogos com a camisa alvinegra, com um gol e uma assistência.

Jair foi anunciado pelo Nottingham Forest e se despediu do Botafogo (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Asensio 💭 Fenerbahçe 🔵🟡

Marco Asensio, ex-Real Madrid e que pertence ao PSG atualmente, está perto de concretizar um acerto com o Fenerbahçe de José Mourinho. Segundo o jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o atleta já tem acordo encaminhado com a diretoria, e agora, aguarda a liberação do clube francês para fazer os exames em Istambul.

Paredes ✅ Boca Juniors 🔵🟡

Leandro Paredes está de volta ao Boca Juniors. Após dez temporadas pertencendo a clubes europeus, o volante optou por deixar o futebol do Velho Continente e concretizou seu retorno à Argentina sem custos depois de findar o vínculo com a Roma.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

