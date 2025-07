Juventus monitora ex-Fluminense para substituir ex-Vasco

A Juventus segue ativa no mercado de transferências e tem como um dos alvos o meio-campista brasileiro André, atualmente no Wolverhampton. Revelado pelo Fluminense, o jogador de 23 anos chegou ao futebol inglês no meio de 2024 por 22 milhões de euros (cerca de R$ 135,5 milhões na época) e rapidamente se firmou como titular, participando de 36 partidas entre Premier League e Copa da Inglaterra.

Segundo o jornalista Gianluca di Marzio, o nome de André é bem avaliado internamente pela diretoria da Velha Senhora, especialmente se houver uma reestruturação no setor de meio-campo. A ideia do clube é reforçar o elenco de Igor Tudor com jogadores mais dinâmicos e técnicos, e o brasileiro se encaixa nesse perfil.

André chegou no Wolverhampton em agosto de 2024 (Foto: Reprodução)

Entretanto, para uma possível negociação por André, a Juventus teria que se desfazer de outros jogadores. O mais cotado para deixar o clube e liberar espaço para o ex-Fluminense seria Douglas Luiz, meio-campista revelado pelo Vasco da Gama. O brasileiro não se encaixou no sistema da Velha Senhora e pode estar de saída.

Douglas Luiz, ex-jogador do Vasco, tem relação desgastada com Juventus

Douglas Luiz vive momento delicado em Turim. Contratado com altas expectativas, o ex-jogador do Vasco não conseguiu se firmar. Na última temporada, disputou apenas 23 partidas e não marcou gols nem deu assistências. Além das lesões - foram quatro antes de chegar à Itália e mais quatro já com a camisa da Velha Senhora -, o brasileiro também protagonizou um episódio que irritou a diretoria.

Ao receber uma crítica de um torcedor nas redes sociais, Douglas respondeu afirmando estar saudável e pronto para jogar, mas que mesmo assim não vinha sendo escalado como titular. A declaração, considerada um desabafo, repercutiu mal nos bastidores da Juventus.

