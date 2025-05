Massimiliano Allegri retorna ao Milan depois de uma década

Massimiliano Allegri está de volta ao Milan. O clube anunciou, na manhã desta sexta-feira (30), o retorno do treinador à área técnica do San Siro, depois de um ano sem trabalhos no futebol italiano.

O comandante chegará para tentar reescrever uma história submersa em crises nos últimos anos. Os Rossoneri viveram uma temporada abaixo das expectativas em 2024/25, e não conseguiram qualificação para nenhuma competição europeia, em desempenho decepcionante.

Allegri substituirá o português Sérgio Conceição, que chegou em dezembro, mas não conseguiu emplacar o mesmo futebol visto em seu trabalho no Porto. Sob seu comando, o clube caiu diante do Feyenoord na Champions League, perdeu a final da Copa da Itália para o Bologna, e terminou a Serie A na oitava colocação.

Massimiliano comandou o Milan em uma passagem de quatro anos, entre 2010 e 2014. Na primeira temporada com o treinador, os rubro-negros ergueram o troféu do Campeonato Italiano, mas os anos seguintes foram de seguidas decepções, o que interrompeu a parceria.

Posteriormente, Allegri comandou a Juventus em duas passagens: de 2014 a 2019 e de 2021 a 2024. Sob sua batuta, a Velha Senhora viveu anos campeões, com cinco Scudettos, cinco Copas da Itália e duas Supercopas Italianas, mas o técnico ficou marcado por seguidas decepções continentais, incluindo vices de Champions em 2014/15 e 2016/17.

A demissão em 2024 aconteceu praticamente em um contexto e justa causa. Depois de erguer o troféu do mata-mata nacional, Massimiliano apresentou "conduta inadequada", com ameaças e até um empurrão a um diretor do jornal local "Tuttosport", como maneira de desabafo por críticas sofridas ao longo de sua jornada em Turim. O desligamento lhe gerou um ano de desemprego, mas agora, voltará à ativa com a oportunidade em Milão.

Massimiliano Allegri é o novo treinador do Milan (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

🔢 Números do técnico Massimiliano Allegri no comando do Milan

⚽ 178 jogos

✅ 91 vitórias

🟰 49 empates

❌ 38 derrotas

🥅 303 gols marcados

🛡️ 178 gols sofridos

🏆 Títulos: Serie A de 2010/11 e Supercopa da Itália de 2011

