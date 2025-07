O Newcastle anunciou, nesta sexta-feira (11), a contratação do atacante Anthony Elanga, de 23 anos. O sueco, segundo a imprensa europeia, custou 55 milhões de libras (cerca de R$ 358,3 milhões na cotação atual) aos cofres dos Magpies, que são impulsionados pelo aporte do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita.

O valor inclui bônus que podem ser atingidos pelo atleta em metas dentro do campo, que totalizam R$ 22,5 milhões. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

- Estou animado, muito feliz, mas o mais importante é que estou pronto. Estou pronto para vestir esta camisa preta e branca para realmente lutar por este time e dar tudo de mim pela torcida apaixonada que vive e respira futebol - afirmou o jogador.

🌌 Trajetória de Elanga na Premier League

Elanga foi revelado pelas categorias de base do Manchester United. Porém, a alta competição por uma vaga no time titular nunca o favoreceu, e a diretoria optou por vendê-lo para o Nottingham Forest no verão europeu de 2023.

No clube do centro inglês, o rápido atacante ganhou espaço e evidência. Em 2024/25, foi titular na campanha que devolveu o clube a competições europeias depois de três décadas, contribuindo diretamente no esquema montado pelo técnico Nuno Espírito Santo.

Com a chegada ao Newcastle, Elanga se tornará o segundo jogador mais caro da história do clube, em euros. Apenas seu compatriota Alexander Isak custou mais cifras ao bolso árabe, já que foi adquirido por 70 milhões de euros junto à Real Sociedad.

💰 Contratações mais caras da história do Newcastle

Jogador Valor (em euros) Quem vendeu? Alexander Isak 70 milhões Real Sociedad Anthony Elanga 63 milhões Nottingham Forest Sandro Tonali 55 milhões Milan Anthony Gordon 45 milhões Everton Harvey Barnes 44 milhões Leicester Joelinton 40 milhões Hoffenheim Bruno Guimarães 40 milhões Lyon Valentino Livramento 35 milhões Southampton Sven Botman 35 milhões Lille Lewis Hall 30 milhões Chelsea