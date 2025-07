Sormani aponta clube brasileiro como maior decepção do Mundial: ‘Vergonha’

O Fluminense perdeu para o Chelsea, nesta terça-feira (9), e deu adeus ao Mundial de Clubes da Fifa. O Tricolor era o último time brasileiro na competição. Depois da partida, Fábio Sormani detonou a campanha de um dos representantes do Brasil no torneio.

continua após a publicidade

Com dois gols de João Pedro, jogador da Seleção Brasileira, o Chelsea derrotou o Fluminense e espera o resultado de PSG x Real Madrid para saber seu adversário na final do Mundial. A eliminação do Flu na semifinal representou o fim da jornada brasileira na competição. Botafogo, Palmeiras e Flamengo já tinham sido eliminados.

➡️Europeus reagem a decisão da diretoria do Flamengo: ‘Sinto pena’

Após a partida, o jornalista Fábio Sormani fez uma avaliação do desempenho dos clubes brasileiros no Mundial. Ele foi bem direto e não poupou palavras ao Palmeiras, que foi eliminado nas quartas de final para o Chelsea.

continua após a publicidade

- O Palmeiras, hein? A grande decepção desse Mundial. O Palmeiras não ganhou de nenhum time europeu. Aliás, o Palmeiras já jogou quatro mundiais e nunca venceu um time europeu. Campanha pífia. Uma vergonha, gente.

(Foto: Reprodução/Placar)

Caio Ribeiro bate o martelo sobre desempenho de times brasileiros no Mundial

Durante a transmissão da partida entre Fluminense e Chelsea, pela emissora Globo, o ex-jogador Caio Ribeiro comparou os níveis entre os times brasileiros e europeus.

continua após a publicidade

Na análise, após o apito final, Caio Ribeiro afirmou que as campanhas dos times nacionais no Mundial surpreenderam. Além do Tricolor, Flamengo, Palmeiras e Botafogo também participaram da competição.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O saldo é positivo, a torcida fez uma grande festa e que acreditou que os brasileiros poderiam ir longe. Existe sim uma diferença de investimento, mas a diferença é menor do que a gente imaginava. Não existe aquele abismo não. "Ah, mas ele estão em final de temporada". Sempre foi ao contrário e a gente nunca usou como desculpa - disse o comentarista.