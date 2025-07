Jordan Henderson, ídolo do Liverpool, está perto de retornar à Premier League, mas não ao seu ex-clube. O meio-campista de 35 anos deve ser anunciado em breve pelo Brentford, décimo colocado da última edição da liga inglesa.

continua após a publicidade

➡️ Lenda do Arsenal contexta contratação de jogador do Chelsea e cobra clube: ‘Precisa explicar’

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os exames médicos já foram realizados pelo atleta em Londres, e o acordo envolve um contrato de dois anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2027. A transação não terá custos para a diretoria dos Bees, visto que Jordan deixou o Ajax sem custos após um ano e meio de atuações na Holanda.

A aquisição de Henderson por parte do Brentford é uma estratégia da diretoria para repor a saída de outro jogador. O volante dinamarquês Christian Norgaard deixou o clube após seis anos para fechar com o Arsenal, custando cerca de 11,6 milhões de euros (R$ 75,1 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

©️ Capitão do Liverpool no título da Premier League: a trajetória de Henderson

Henderson, revelado nas categorias de base do Sunderland, chegou ao Liverpool em julho de 2011. Rapidamente, ganhou espaço sob o comando de treinadores diversos, mas com Jürgen Klopp, firmou-se como titular e uma das lideranças do elenco, herdando a braçadeira de capitão após a aposentadoria de Steven Gerrard.

continua após a publicidade

Em sua trajetória, ergueu o primeiro troféu de Premier League - contabilizando apenas a era moderna, a partir de 1992/93 - da história dos Reds, em 2019/20, além da Champions, um ano antes. Em 2023, escolheu movimento para a Arábia Saudita, o que gerou críticas por parte de torcedores, mas seis meses depois, retornou para a Europa, defendendo o Ajax.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.