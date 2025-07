O Liverpool anunciou, nesta sexta-feira (11), a ampliação de uma homenagem para Diogo Jota, atacante que faleceu em acidente de carro junto ao irmão, André Silva, que atuava pelo Penafiel. O clube estenderá a aposentadoria da camisa 20, utilizada pelo português em Merseyside, a todas as esferas do futebol.

Inicialmente, a retirada se aplicaria apenas ao time profissional masculino. Contudo, as categorias de base e o futebol feminino dos Reds também entrarão na conta e não terão mais o número disponível para utilização em partidas. O anúncio, inclusive, aconteceu às 20h20, pelo horário local (16h20 de Brasília).

- Como clube, estávamos todos cientes do sentimento dos nossos torcedores, e sentíamos exatamente a mesma coisa. Ao aposentar este número do esquadrão, estamos tornando-o eterno — e, portanto, nunca será esquecido. O Diogo chegou a nós em 2020, ganhou-nos o número 20 e vestiu com honra, distinção e carinho o número 20. No que diz respeito ao Liverpool, ele será para sempre o nosso número 20 - afirmou Michael Edwards, CEO de Futebol da FSG, que comanda as ações do clube.

Diogo Jota, do Liverpool, faleceu após acidente de carro com irmão, André Silva (Foto: Reprodução)

O acidente de Diogo Jota, do Liverpool, e André Silva na Espanha

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

