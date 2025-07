Al-Rayyan aumenta proposta por Gregore, do Botafogo

Um dos destaques do Botafogo, o volante Gregore segue na mira do Al-Rayyan, do Catar, clube do técnico português Artur Jorge. A equipe do Oriente Médio subiu a proposta para o jogador e pretende avançar nos próximos dias para pagar a multa rescisória, na casa dos 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44,3 milhões), que obriga o Glorioso a liberar o atleta por cláusula prevista em contrato.

continua após a publicidade

➡️ Textor explica demissão de Renato Paiva após o Mundial

➡️ Jordan Barrera projeta passagem pelo Botafogo: ‘Fazer história’

A janela de transferências do futebol catari está aberta desde o dia 27 de junho e vai até 15 de setembro. Gregore é desejo por parte do Al-Rayyan desde o início do ano, quando Artur Jorge deixou o Alvinegro após os títulos da Libertadores e do Brasileirão.

O volante tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028, vínculo renovado em abril e que praticamente dobrou os vencimentos mensais do atleta. Ainda assim, o ofertado pelo Al-Rayyan é alto e fez a negociação ser aberta.

continua após a publicidade

Gregore foi contratado no início da temporada passada junto ao Inter Miami, de Lionel Messi, após três anos nos Estados Unidos, e rapidamente caiu nas graças da torcida alvinegra. Apelidado carinhosamente de "pitbull" devido à disposição em campo para ajudar na marcação, o camisa 26 se tornou parte da liderança do elenco no ano mais importante da história do Botafogo. Ele vinha treinando normalmente com o grupo no CT Lonier e elogiou a pessoas próximas o trabalho de Davide Ancelotti, novo comandante.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Pelo Glorioso, Gregore 82 jogos e três gols marcados - um deles o do título nacional em 2024, contra o São Paulo, no Nilton Santos. Ele esteve fora da última partida do clube no Mundial da Fifa, nos Estados Unidos, contra o Palmeiras, por suspensão.