Marco Asensio, ex-Real Madrid e que pertence ao PSG atualmente, está perto de concretizar um acerto com o Fenerbahçe de José Mourinho. Segundo o jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o atleta já tem acordo encaminhado com a diretoria, e agora, aguarda a liberação do clube francês para fazer os exames em Istambul.

Os valores da transação não foram divulgados, mas é esperado que as cifras não sejam exorbitantes. Asensio não fazia parte dos planos da diretoria, e na última temporada, já havia sido emprestado para o Aston Villa, mas não ficou em Birmingham por conta da ausência das propostas do clube, apertado diante das regras do Fair Play Financeiro.

Além do Fenerbahçe, outro clube que já havia manifestado interesse no atleta era o Milan. Porém, apesar da aproximação da diretoria rossonera, as conversas entre as partes não avançaram, e o caminho ficou livre para o acordo com os Canários Amarelos.

Revelado pelo Mallorca, Asensio construiu sua carreira com passagens por Espanyol e Real Madrid antes de assinar com o PSG em 2023, sem custos. Na última temporada, fez a primeira metade com Luis Enrique, mas sem espaço no time titular, foi negociado de maneira temporal com o Villa.

Marco Asensio, ex-Real Madrid, deve ser negociado pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

🔢 Números de Marco Asensio na última temporada

⚽ 37 jogos

⌛ 1.873 minutos em campo

🥅 10 gols

📤 5 assistências

✅ 24 vitórias

🟰 6 empates

❌ 7 derrotas

