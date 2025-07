Ex-PSG, Paredes deixa a Europa e acerta retorno ao Boca Juniors

Leandro Paredes está de volta ao Boca Juniors. Após dez temporadas pertencendo a clubes europeus, o volante optou por deixar o futebol do Velho Continente e concretizou seu retorno à Argentina sem custos depois de findar o vínculo com a Roma.

continua após a publicidade

➡️ Atuação de Neymar pelo Santos é assunto na imprensa internacional: ‘Continua sendo Neymar’

Paredes, que coincidentemente foi negociado com os Giallorossi após deixar os Xeneizes, defendia a camisa giallorossa desde 2023, quando deixou o PSG para retornar ao Olímpico. Em sua apresentação, mais de 50 mil torcedores compareceram à Bombonera para as boas-vindas, e o jogador já mirou uma possível conquista da Libertadores.

- A família foi o mais importante para que eu voltasse. Quando disse que teria a chance, sempre me deram apoio. Tenho que agradecer aos meus filhos e à minha mulher. Meu sonho era voltar e conseguir coisas importantes, obviamente é muito fácil falar da Libertadores, mas é preciso ir passo a passo - declarou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O anúncio diante da imprensa aconteceu junto a Juan Román Riquelme, ídolo e presidente do clube desde dezembro de 2023. Leandro deve usar a camisa 5 em sua nova trajetória na América do Sul.

continua após a publicidade

Paredes foi negociado pela Roma com o Zenit em 2017, e dois anos depois, comprado pelo PSG por 40 milhões de euros. No futebol francês, não conseguiu conduzir o time ao objetivo de conquista da Champions e foi emprestado para a Juventus, além do negócio fixo com a Roma em agosto de 2023. Com a seleção da Argentina, o central foi peça crucial em títulos recentes, como a Copa do Mundo de 2022.

Leandro Paredes, multicampeão pela Argentina, está de volta ao Boca Juniors (Foto: Raúl Arboleda/AFP)

👀 Quando será a estreia de Paredes pelo Boca Juniors?

Pelo Boca Juniors, o meio-campista fez 31 jogos, com cinco gols. Sua reestreia ainda não tem data para acontecer, visto que o tempo longe dos gramados deve lhe implicar a necessidade de uma pré-temporada esticada. O clube, depois do Mundial, já retorna à ação no domingo (13), diante do Argentinos Juniors, no Estádio Diego Armando pela abertura do Clausura, o returno do Campeonato Argentino.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.