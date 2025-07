Artilheiro da Europa, Gyokeres diz que não atuará mais pelo Sporting

O atacante Viktor Gyokeres, artilheiro da Europa nesta temporada com 52 gols, informou ao Sporting que não atuará mais pela equipe portuguesa. Segundo informações do jornal "The Athletic", o sueco com o presidente do clube, Frederico Varandas, e não se apresentou para treinar na pré-temporada. O jogador é alvo do Arsenal e está mais próximo de um acordo com os ingleses.

De acordo com o periódico inglês, Gyokeres está insatisfeito com a postura do Sporting em relação a sua venda. Ele e o presidente do clube teriam feito um acordo que definiu o valor da transferência. Porém, o jogador entende que havia um acordo para a liberação por um valor abaixo da multa, estipulada em 100 milhões de euros, mas Frederico Varandas afirmou que nunca existiu esse acordo.

O "não" do Sporting irritou Gyokeres, o que fez o jogador informar que não atuará mais pelo clube e não se apresentar para treinar na pré-temporada. O atacante sueco chegou à equipe portuguesa a temporada 2023/24 após transferência vindo do Coventry City, da Inglaterra. Ele foi um sucesso desde que pisou em campo pela primeira vez, na época com Ruben Amorim no comando técnico.

Entenda a 'novela' entre Arsenal e Sporting por Gyokeres

Viktor Gyokeres marcou 52 gols e 12 assistências em 49 jogos pelo Sporting em 2024/25 (Foto: Reprodução/Instagram)

O Arsenal está em conversas avançadas com o Sporting para fechar a contratação de Gyokeres. Embora o negócio ainda não esteja sacramentado, com as discussões sobre o valor da transferência em andamento, a situação está progredindo para uma conclusão.

O técnico dos Gunners, Mikel Arteta, está pressionando para que a situação seja resolvida rapidamente antes do retorno do elenco para a pré-temporada. No dia 30 de março, o "The Athletic" já havia noticiado o forte interesse do clube inglês no artilheiro de 27 anos, que era admirado há algum tempo pelo recém-nomeado diretor esportivo do clube, Andrea Berta.

No mês passado, o presidente do Sporting havia insistido que o clube ainda não havia recebido nenhuma oferta pelo atacante e afirmou que sua equipe não cederia a "chantagens e insultos" em meio às especulações sobre o futuro do sueco.

