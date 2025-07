A Espanha venceu a Itália por 3 a 1 na tarde desta sexta-feira (8), de virada, pela terceira e última rodada da Eurocopa Feminina 2025. Mesmo com o resultado adverso, as italianas se classificaram para o mata-mata da competição, assim como a Espanha, classificada de forma antecipada.

As espanholas terminaram na liderança do Grupo B, enquanto a Itália fechou a fase de grupos na vice-liderança, com Bélgica na terceira posição e Portugal na lanterna.

Como foi Espanha e Itália

A Espanha começou superior no duelo, conseguindo manter a posse de bola e o volume ofensivo. Apesar da superioridade das atuais campeãs do mundo, foram as italianas que abriram o placar. Aos 10 minutos, a defensora Elisabetta Oliviero subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes. Itália 1 a 0 Espanha.

Pouco a pouco, as espanholas voltaram a se impor. O empate veio aos 14, com Athenea del Castillo. No segundo tempo, a Espanha dominou e garantiu a vitória com Patricia Guijarro e Esther González. Nas quartas de final, a Espanha terá a Suíça como adversária, enquanto a Noruega encara a Itália.

Espanha garantiu classificação na Eurocopa Feminina de forma antecipada. (Foto: seleção espanhola feminina/Divulgação)

Seleções já classificadas na Eurocopa Feminina

Grupo A: Noruega e Suíça

Noruega e Suíça Grupo B: Espanha e Itália

Próximos jogos

A Eurocopa Feminina segue neste sábado (11) e domingo (12) com definições dos Grupos C e D. Confira duelos:

3ª rodada - Sábado, 12 de julho

16h: Suécia x Alemanha 16h: Polônia x Dinamarca

3ª rodada - Domingo, 13 de julho

16h: Países Baixos x França

16h: Inglaterra x País de Gales

As quartas de final da competição começam no dia 16 de julho, com o duelo entre o vencedor do Grupo A e o segundo colocado do Grupo B. No dia seguinte (17/7), o vencedor do Grupo C enfrenta o segundo do Grupo D.

Em 18 de julho, é a vez do vencedor do Grupo B encarar o segundo colocado do Grupo A. Fechando a fase, em 19 de julho, o vencedor do Grupo D mede forças com o segundo colocado do Grupo C. As semifinais estão marcadas para os dias 22 e 23 de julho, e a grande final acontece no dia 27 de julho.