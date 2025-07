Theo Hernández alfineta direção do Milan em despedida; confira

O Milan acertou a venda do lateral-esquerdo Theo Hernández para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e, em sua despedida via publicação no Instagram, o francês alfinetou a direção rossonera. Entre tantas frases referentes ao gigante italiano, ele afirmou que este Milan não tem "os valores ou a ambição" que o trouxeram até ali. Além disso, Theo agradeceu a torcida e a Paolo Maldini, ídolo do clube e que foi demitido recentemente pela atual gestão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

"Agradeço de coração aos meus companheiros de equipe, a todos os treinadores que acreditaram em mim e, especialmente, a Paolo Maldini, por seu apoio, visão e liderança. E agradeço à torcida rossonera, que sempre esteve presente, nos bons e maus momentos [...] Minha decisão de sair não foi fácil. Eu sempre soube onde queria estar e o Milan sempre foi minha prioridade. Mas, infelizmente, nem tudo depende de uma pessoa. A direção que o clube tomou e algumas decisões recentes não refletem os valores ou a ambição que me trouxeram até aqui", afirmou Theo.

continua após a publicidade

Paolo Maldini comentou na publicação e agradeceu pela lembrança de Theo Hernández: "Grande Theo, vai deixar saudades. Eu te amo", escreveu. Outros companheiros, como Rafael Leão e João Felix deixaram mensagens em um tom saudoso ao lateral francês.

Theo Hernández foi anunciado pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

História no Milan e ida para a Arábia Saudita

Theo Hernández chegou ao Milan em julho de 2019, contratado junto ao Real Madrid. Durante os seis anos em que defendeu o clube de San Siro, o lateral disputou 262 jogos, marcou 34 gols e distribuiu 45 assistências. No período como rossonero, conquistou o Campeonato Italiano de 2021/22 e a Supercopa da Itália da última temporada.

continua após a publicidade

Na última semana, Theo foi oficializado como novo reforço do Al-Hilal, de Simone Inzaghi, por 25 milhões de euros (R$ 162 milhões na cotação atual). O francês se juntará a nomes como Milinkovic-Savic, Koulibaly, Bono, Ruben Neves, João Cancelo e o brasileiro Marcos Leonardo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.