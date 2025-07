Antony vive em um ‘limbo’ no mercado de transferência; entenda

Após grande temporada emprestado ao Real Betis, Antony entrou em um "limbo" no mercado de transferência europeu. Isso se dá pelo jogador ter finalizado a temporada muito bem, aumentando seu preço. Diante disso, o Manchester United não conta com o jogador, e o valor do brasileiro seria muito caro para uma transferência definitiva.

O brasileiro já deixou claro seu futuro: planeja vestir as cores branca e verde do Real Betis. A paciência tem sido uma virtude a Antony, já que o seu futuro tem passado longe de uma concretização. Na verdade, o clube de Andaluzia conversa constantemente com o Manchester United sobre uma movimentação definitiva do jogador, entretanto, a equipe esbarra no alto valor pedido pelos Red Devils.

Antony em ação pelo Betis contra o Chelsea, na final da Conference League (Foto: Sergei Gapon/AFP)

Além de não ter nada certo entre Real Betis e Manchester United, o jogador também vem sendo sondado por diversos clubes europeus. O jogador já foi sondado pela Juventus, além de ter sido relacionado a conversas sobre uma possível troca por Gyökeres, do Sporting. O Bayer Leverkusen também monitora o brasileiro, já que Antony seria um homem de confiança de Erik ten Hag, novo treinador da equipe.

Real Betis traça plano para contratação de Antony

Após deixar um ótimo cartão de boas-vindas na Espanha, o Real Betis estaria planejando a contratação do brasileiro. O alto valor de Antony, tanto pelo valor de transferência, quanto pelo salário do jogador, seria um pesado empecilho para o clube.

Sabendo disso, o Real Betis se movimenta no mercado e considera vendas de seus ativos. O atacante Abde Ezzalzouli seria um dos cotados a sair do clube, já que, segundo o jornal espanhol "Diario AS", muitos clubes estariam interessados no jogador.

