Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! atualiza a quinta-feira (10) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Modric ➡️Milan 🔴⚫

A notícia de junho se concretizou: Luka Modrić é o novo reforço do Milan, com a confirmação de Fabrizio Romano.

O meio-campista croata assinou um contrato de um ano com o clube italiano, válido até junho de 2026. Modrić chegará ao Milan após a Copa do Mundo de Clubes, conforme já estava planejado

Bayern de olho em Xavi Simons 👀

O Bayern de Munique fez uma sondagem pela contratação de Xavi Simons, do RB Leipzig, conforme noticiado pelo "The Athletic".

O meio-campista holandês de 22 anos informou ao Leipzig seu desejo de deixar o clube neste verão, apesar de ter sido contratado em definitivo pelo valor de 50 milhões de euros junto ao PSG em janeiro de 2025.

Mercado da Bola: Xavi Simons está na mira do Bayern de Munique (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV /AFP)

Tottenham de olho em estrela do Forest 🔎🌲

Mercado da Bola: Morgan Gibbs-White, destaque do Nottingham Forest, é um dos alvos do Tottenham (Foto: Glyn KIRK/AFP)

Arsenal anuncia Norgaard 🔴⚪

O Arsenal finalizou a contratação do meio-campista Christian Norgaard, vindo do Brentford. O acordo entre os clubes foi fechado por uma taxa inicial de 10 milhões de libras, com outros 2 milhões em possíveis bônus.

O ex-capitão do Brentford, de 31 anos, passou por exames médicos e assinou um contrato de dois anos, com opção de extensão por mais um. Norgaard, que vestirá a camisa 16, se junta a Martin Zubimendi como reforço para o meio-campo da equipe de Mikel Arteta neste verão.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

