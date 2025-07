Qual é o salário de Dembélé, astro do PSG e concorrente à Bola de Ouro?

Ousmane Dembélé vive, sem dúvidas, a temporada de maior destaque em sua carreira. Sob o comando do treinador Luis Enrique, o francês se tornou peça principal do PSG, atuando em diferente posições e contribuindo com gols e assistências. Não à toa, o atleta é forte candidato a vencer a Bola de Ouro, premiação que reconhece o melhor jogador da temporada. Mas, afinal, qual é o salário de Dembélé na equipe parisiense?

O francês chegou ao PSG após ser comprado por 50 milhões de euros do Barcelona. No início, o camisa 10 fazia dupla de ataque com Mbappé, porém não conseguiu demonstrar todo seu potencial ao lado do atual jogador do Real Madrid.

Nesta temporada, Dembélé assumiu o protagonismo e hoje recebe o maior salário da equipe de Paris. De acordo com o Capology, portal especializado em finanças no futebol, o francês fatura 18 milhões de euros por ano, o que dá cerca de R$ 117 milhões anuais em renumerações.

Dembélé comemora gol pelo PSG contra o Liverpool na Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Jornal francês elege Dembélé como vencedor da Bola de ouro

O jornal “Le Parisien” ouviu 12 jornalistas e especialistas em futebol para apontar quem foi o melhor jogador do mundo na temporada 2024/25 — e o resultado não chegou a ser surpresa. Após as conquistas do Campeonato Francês, da Liga dos Campeões, da Copa da França e, possivelmente, do Mundial de Clubes, Ousmane Dembélé desponta como o principal favorito à Bola de Ouro, prêmio que será entregue pela revista “France Football” no dia 7 de agosto.

Na temporada, Dembélé marcou 37 gols e distribuiu 14 assistências em 58 jogos por PSG e seleção da França. Além disso, o camisa 10 pode entrar na história se conquistar os seis títulos possíveis em uma temporada pelo clube francês.

