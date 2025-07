Rodrygo e Xabi Alonso discutirão futuro do jogador no Real Madrid

Rodrygo e o técnico Xabi Alonso devem ter uma conversa decisiva nos próximos dias para definir o futuro do atacante no Real Madrid, segundo o jornal espanhol "Diario AS". Após uma temporada irregular e com pouco espaço nas partidas mais importantes, o brasileiro começou a ser cotado como possível peça de saída nesta janela de transferências.

A situação de Rodrygo se agravou durante a disputa do Mundial de Clubes. Apesar de ter sido titular na estreia contra o Al-Hilal, o camisa 11 não atuou nas partidas seguintes com protagonismo. Entrou por apenas 24 minutos contra o Salzburg e mais cinco contra o Borussia Dortmund, somando 92 minutos no torneio. Na semifinal contra o PSG, ficou no banco durante os 90 minutos.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid na estreia do Mundial (Foto: AFP)

Esse afastamento coincide com um momento em que o Real Madrid busca reformular parte do elenco. Embora o jogador ainda tenha contrato e mantenha prestígio com parte da diretoria, há um entendimento crescente de que a saída pode ser benéfica para todas as partes - especialmente se houver uma proposta vantajosa financeiramente.

Rodrygo, do Real Madrid, é muito visado no mercado europeu

Rodrygo é observado por grandes clubes da Europa. O Arsenal lidera a corrida, com rumores de que estaria disposto a pagar cerca de 90 milhões de euros para contar com o atacante. Bayern de Munique e Liverpool também aparecem como possíveis interessados, de olho na situação do jogador.

O atacante, por sua vez, não demonstrou interesse imediato em sair. Pessoas próximas ao atleta indicam que ele só consideraria uma transferência caso pudesse escolher o destino e se sentir valorizado no novo projeto. Internamente, ainda há esperança de permanecer em Madri, desde que Xabi Alonso manifeste confiança em sua continuidade.

