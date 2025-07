Milan mira atacante destaque da Premier League para camisa 9

Depois de uma temporada decepcionante, principalmente no Campeonato Italiano, o Milan apontou Massimiliano Allegri como novo treinador da equipe e planeja movimentos no mercado para fortalecer o seu elenco. Diante disso, uma posição que surge como carência é a de centroavante e Jean-Philippe Mateta, destaque do Crystal Palace, tornou-se um alvo, de acordo com o jornalista Sacha Tavolieri.

Opções como centroavantes na temporada passada, Santiago Giménez, Luka Jovic e Tammy Abraham não convenceram, e a lacuna da camisa nove rossonera permaneceu aberta. O nome de Mateta aparece em destaque diante do bom desempenho na última Premier League, principalmente por estar inserido em um contexto complicado para um goleador: jogar em uma equipe sem protagonismo ofensivo e tecnicamente abaixo dos principais clubes ingleses.

Aos 28 anos, Mateta se valorizou na última temporada e está avaliado em 30 milhões de euros (R$ 195 milhões na cotação atual) pelo portal "Transfermarkt". O atacante francês demonstra uma evolução interessante e está na lista de observados por Allegri, que também conta com Victor Boniface, do Bayer Leverkusen.

Alvo do Milan, Mateta conduz a bola em Crystal Palace e Aston Villa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Números de Mateta pelo Crystal Palace em 2024/25

Jean-Philippe Mateta teve bom desempenho na última temporada inglesa, totalizando 17 gols em 41 jogos pelo Crystal Palace. Destes 17 tentos, 14 foram marcados na Premier League, colocando-o como 10º principal artilheiro da Liga em 2024/25. Para efeito de comparação, no mesmo período, o atacante que marcou mais gols pelo Milan foi Rafael Leão, com 12 bolas nas redes em todas as competições.

