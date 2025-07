Destaque do PSG, Nuno Mendes afirma: ‘Não sei se sou o melhor’

Vivendo grande fase no PSG, Nuno Mendes tem sido um dos melhores laterais do mundo na temporada. O jogador foi letal no clube francês, garantindo a inédita Champions League, além de ter sido um dos melhores jogadores de Portugal na conquista da Nations League. Na preparação para a final do Mundial de Clubes, Nuno Mendes foi sincero, afirmando que não sabe se é o melhor da posição e isso, pouco importaria para ele.

Antes da grande decisão do Mundial de Clubes, Nuno Mendes foi alvo de entrevistas no penúltimo treino do PSG para o confronto. O jogador foi perguntado se acha que é o melhor da posição no mundo, e foi sincero, falando que isso é algo que pouco o preocupa, afirmando que o clube vem em primeiro lugar, principalmente estando na final da competição.

- Claro que tenho que melhorar em muitas coisas, mas não vamos esquecer que o importante é o time e não eu. Meu objetivo é ganhar títulos e para isso precisamos de todos, não apenas de mim - afirmou o lateral português do PSG.

- Trabalhar e continuar aprendendo nos jogos e nos treinos. Não há outra. Não sei se sou o melhor, só sei que preciso continuar aprendendo - completou Nuno Mendes.

Nuno Mendes antes da partida entre PSG x Bayern (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Veja as informações sobre o confronto

Chelsea e PSG se enfrentam em duelo válido pela grande final do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA), com transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming). ➡️ Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e PSG, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x PSG

Final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming)

🕴️ Arbitragem: Alireza Faghani-AUS (árbitro); Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS (auxiliares); Facundo Tello_ARG (quarto árbitro)

📺 VAR: Bastian Dankert-ALE (VAR 1) e Tatiana Guzman-NIC (AVAR)

