Real Madrid anuncia a saída de talismã da base

O Real Madrid anunciou oficialmente a transferência de Víctor Muñoz, atacante joia da base merengue, para o Osasuna. Os dois clubes divulgaram nesta sexta-feira (11), o comunicado sobre a movimentação do espanhol. A equipe de Xabi alonso receberá cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) pelo negócio envolvendo o jogador.

O negócio firmado entre Real Madrid e Osasuna sobre o jogador, seguirá os mesmos moldes da negociação entre o clube merengue e o Como FC, da Itália, sobre Nico Páz. Os jogadores vão em definitivo para o time, mas o clube espanhol mantém uma cláusula de recompra. O lateral Fran García também passou pelo mesmo modelo em seu retorno, já que foi vendido para o Rayo Vallecano e recomprado pelo Real Madrid.

Victor Muñoz em aquecimento do Real Madrid antes do jogo contra a Juventus, no Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

O atacante formado pelo Real Madrid Castilla chegou ao time principal aos 18 anos, permanecendo até os 21, idade com que chega ao Osasuna. Victor Muñoz esteve com o clube no Mundial de Clubes e jogou apenas 13 minutos em dois jogos. Um dos lances mais marcantes da sua passagem pelo Real Madrid foi o gol perdido contra o Barcelona, na qual o atacante teve a chance de empatar e chutou para fora. A partida terminou na derrota merengue por 4 a 3.

O Osasuna pagará 5 milhões de euros por 50% dos seus direitos econômicos do jogador. Além disso, poderá ser acrescentado 1 milhão de euros, dependendo do desempenho do atacante. A cláusula de rescisão de Víctor Muñoz será de 40 milhões de euros.

Comunicado do Real Madrid sobre a saída de Víctor Muñoz

"O Real Madrid CF e o CA Osasuna chegaram a um acordo para a transferência do nosso jogador Víctor Muñoz.

Víctor Muñoz ingressou nas categorias de base do nosso clube em 2021, aos 18 anos. Desde então, jogou pelo sub-19, pelo RSC Internacional e, nas últimas duas temporadas, pelo Castilla. Estreou-se pelo time principal do Real Madrid em maio de 2025.

O clube agradece seu trabalho, dedicação e comprometimento, e deseja a ele e sua família muita sorte nesta nova etapa de sua vida."

Comunicado do Osasuna sobre a chegada de Víctor Muñoz

"O Club Atlético Osasuna chegou a um acordo com o Real Madrid Club de Fútbol para a transferência do jogador de futebol Víctor Muñoz, que assinou contrato com a entidade "rojilla" pelas próximas cinco temporadas. O clube navarro pagará € 5.000.000 por cinquenta por cento dos seus direitos económicos, aos quais poderá ser acrescentado € 1 milhão, dependendo das conquistas desportivas do jogador. A cláusula de rescisão do avançado será de € 40.000.000 na LaLiga EA Sports. Pelo acordo alcançado, o Real Madrid reserva-se uma opção de recompra do jogador ao final das próximas três temporadas. O jogador, que recentemente concluiu a sua participação no Mundial de Clubes, ingressará no Osasuna no dia 22 de julho. Após a sua chegada, será apresentado como um novo jogador do clube.

Víctor Muñoz Villanueva (13 de julho de 2003; Barcelona) é um jovem talento emergente de 21 anos que pode atuar em diversas posições de ataque, tanto como ponta quanto como atacante. O jogador chega ao Osasuna após completar uma temporada excepcional no Real Madrid Castilla, onde marcou 11 gols e deu 7 assistências. Um de seus principais trunfos reside na velocidade, capaz de explorar o espaço e superar as defesas adversárias. No entanto, é um jogador muito completo que figura entre os melhores da categoria em números tão diversos como aceleração (2º), distância total percorrida em alta intensidade (2º), porcentagem de chutes a gol (2º), dribles totais (3º) e passes progressivos (8º).

O jogador catalão se desenvolveu nas categorias de base do San Gabriel antes de ingressar na base do Barcelona (2014-17). Posteriormente, jogou pelo Damm (2017-21) antes de ingressar no Real Madrid, onde conquistou a Copa do Rei Juvenil. Posteriormente, foi promovido ao segundo time reserva do Real Madrid, onde marcou 10 gols na Tercera Federación (Terceira Federação), e finalmente ao Castilla, onde se destacou como jogador-chave nesta temporada. Seu desempenho lhe rendeu a estreia pelo time principal no último Clássico, no Camp Nou, e a chance de participar do recente Mundial de Clubes da FIFA."

