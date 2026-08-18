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De Ederson a desconhecidos: os brasileiros que jogarão os playoffs da Champions League

Confronto entre Fenerbahçe e Lyon tem peças mais renomadas do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 11:58
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Ederson - Seleção Brasileira
Ederson durante hino nacional antes de jogo da Seleção; goleiro representa o Fenerbahce na Champions League (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A tarde desta terça-feira (18) marca o início dos playoffs da Champions League, que concedem as últimas vagas na fase de liga. Os sete jogos terão 14 brasileiros em campo, entre os quais há desde nomes conhecidos, como o goleiro Ederson e o meia-atacante Anderson Talisca, até jogadores menos famosos no Brasil. A seguir, o Lance! apresenta os envolvidos.

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Brasileiros nos playoffs da Champions League

Levski Sofia x AEK Athenas

O jogo entre búlgaros e gregos terá até quatro brasileiros em campo, todos do Levski Sofia. O jogador com passado mais recente no Brasil é o atacante Everton Bala, que defendeu o Mirassol até o início de 2025. Os demais representantes verde-amarelos são o lateral-esquerdo Maicon, com histórico em clubes menores como o Nova Iguaçu; o lateral-direito Hevertton, cuja carreira foi construída em Portugal desde a base; e o atacante Reinaldo, que atuou por Criciúma e Athletico-PR no início da trajetória profissional.

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  1. Ida: terça-feira (18), às 16h (de Brasília), na Bulgária
  2. Volta: quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), na Grécia

Fenerbahce x Lyon

Esta será a partida mais badalada nos playoffs da Champions League e, consequentemente, com os brasileiros de maior renome. No lado turco, são quatro: o goleiro Ederson, ex-Manchester City, que disputou a recém-finalizada Copa do Mundo com a Seleção; o zagueiro Diego Carlos, com currículo nas principais ligas europeias e atual alvo do Vasco na janela; o também defensor Rodrigo Becão, formado no Bahia; e o meia-atacante Anderson Talisca, outro que fez base no Tricolor Baiano e rodou o mundo do futebol. A peça no time francês é o lateral-esquerdo Abner, ex-Athletico-PR, campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2021.

  1. Ida: terça-feira (18), às 16h (de Brasília), na Turquia
  2. Volta: quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), na França
Anderson Talisca comemora gol pelo Fernerbahçe (Foto: Fenerbahçe / Divulgação)
Anderson Talisca comemora gol pela equipe turca (Foto: Divulgação / Fenerbahçe)

Celtic x LASK

Neste confronto, o único representante é o zagueiro João Tornich, do austríaco LASK. O atleta de 23 anos integrou a base do Corinthians, mas transferiu-se ainda novo para Portugal.

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  1. Ida: quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), na Escócia
  2. Volta: terça-feira (25), às 16h (de Brasília), na Áustria

Hapoel Beer Sheva x Sabah FK

Dois brasileiros defendem o israelense Hapoel: o volante Lucas Ventura, formado no Cruzeiro, e o atacante João Victor, ex-Ceará. Na equipe do Azerbaijão, o rosto tupiniquim é o zagueiro Júnior Almeida, que passou por clubes menores no seu país natal antes de migrar para Portugal.

  1. Ida: quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), em Israel
  2. Volta: terça-feira (25), às 13h45 (de Brasília), no Azerbaijão

Slovan Bratislava x Celje

Nesta partida entre eslovacos e eslovenos, o único atleta do Brasil é o lateral Leonardo Koutris, do Celje, nascido em Ribeirão Preto, mas naturalizado grego.

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  1. Ida: quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), na Eslováquia
  2. Volta: quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), na Eslovênia

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Jogos sem brasileiros nos playoffs da Champions League

Dínamo Zagreb x Viking FK

  1. Ida: terça-feira (18), às 16h (de Brasília), na Croácia
  2. Volta: quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), na Noruega

NEC Breda x Bodo/Glimt

  1. Ida: quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), na Holanda
  2. Volta: terça-feira (25), às 16h (de Brasília), na Noruega
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