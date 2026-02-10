menu hamburguer
Especulado no Brasil, Anderson Talisca renova com o Fenerbahçe até 2028

Meia-atacante de 32 anos está no futebol internacional desde 2014

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
11:34
Atualizado há 3 minutos
talisca
imagem cameraAnderson Talisca comemora com troféu a conquista da Supercopa de Portugal 2014 pelo Benfica (Foto: Paulo Oliveira/Gazeta Press)
Anderson Talisca renovou contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, até junho de 2028, acordo que frustrou os planos de clubes do futebol brasileiro que demonstraram interesse na contratação do jogador nas últimas janelas de transferências.

Formado nas categorias de base do Bahia, Talisca subiu ao elenco profissional em 2013 como um dos principais Pivetes de Aço da geração. Deixou o Esquadrão com 68 partidas disputadas, 11 gols, duas assistências e o título do Campeonato Baiano de 2014. Posteriormente, deu início à sua trajetória no futebol internacional, sem retornar ao Brasil desde então.

A trajetória internacional de Talisca teve início no Benfica, de Portugal, clube ao qual permaneceu vinculado até 2018, período em que atuou por empréstimo no Beşiktaş, da Turquia. Depois, migrou para mercados alternativos e financeiramente atrativos, com passagens pelo Guangzhou Evergrande, da China, e pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O brasileiro retornou ao futebol europeu para defender o Fenerbahçe, clube que integra desde janeiro de 2025. Aos 32 anos, Anderson soma 32 gols e seis assistências em 57 partidas disputadas pelos Canários Amarelos.

Anderson Talisca comemora gol pelo Fenerbahçe em 2025 (Foto: Fenerbahçe/Divulgação)
Anderson Talisca comemora gol pelo Fenerbahçe em 2025 (Foto: Fenerbahçe/Divulgação)

O Fenerbahçe ocupa a vice-liderança da Süper Lig, com 49 pontos, campanha construída a partir de 14 vitórias e sete empates, enquanto na Europa League da atual temporada garantiu vaga nos playoffs após encerrar a fase de liga na 19ª colocação, com 12 pontos em oito rodadas. Em 2025/26, Talisca acumula 17 gols e quatro assistências em 31 partidas disputadas até o momento.

E o Brasil? 🟢🟡

Nas últimas duas janelas de transferências, o astro teve o nome especulado em clubes como Bahia, Corinthians, Fluminense e Grêmio, além de figurar com frequência nas discussões de torcedores brasileiros nas redes sociais. Sem citar equipes, o atacante confirmou que esta foi a primeira oportunidade em que efetivamente ouviu propostas de times do país, uma vez que seu contrato anterior tinha validade até junho.

— Fluiu assim, da melhor maneira possível. Essa foi a primeira vez que vi meu nome ser especulado no Brasil e a primeira vez que, de fato, pude conversar com alguns clubes do Brasil, com muito respeito e com muito carinho — disse Talisca.

Em outubro de 2025, o jogador manifestava o desejo de retornar ao país, com o Corinthians apontado como prioridade, equipe pela qual já declarou publicamente sua admiração ao assumir ser torcedor do Timão.

