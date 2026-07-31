Amistoso do Barcelona tem três pênaltis perdidos; veja gols
Partida terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar
O Barcelona enfrentou o Birmingham City, da segunda divisão inglesa, na tarde desta sexta-feira (31), mais um amistoso de pré-temporada antes do início da temporada 26/27. Apesar de ter empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar, o clube catalão perdeu nos pênaltis por 3 a 2, desperdiçando três penalidades.
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Já no início da primeira etapa o Birmingham abriu o placar aos 31 minutos, após um cruzamento de Cochrane, Priske aparece na área e cabeceia no canto direito de Szczesny para colocar a equipe inglesa em vantagem.
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Veja o primeiro gol:
July 31, 2026
O Barcelona reagiu ainda antes do intervalo. Abdelkarim foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante assumiu a responsabilidade e bateu para deixar tudo igual.
Veja o pênalti:
July 31, 2026
Na volta do intervalo, Abdelkarim apareceu novamente para colocar o time catalão na frente. O camisa 9 aproveitou o rebote de Beadle após finalização de Roony Bardghji e completou para o fundo das redes.
Veja o segundo gol:
July 31, 2026
O Birmingham não se entregou e voltou a empatar aos 23 minutos da segunda etapa. Após cobrança de falta, Klarer desviou de cabeça, e Jhon Solís apareceu para finalizar e deixar o placar novamente igual.
Veja o gol de empate:
July 31, 2026
Com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. No entanto, o Barcelona desperdiçou três cobranças, com Roony Bardghji, Jordi Pesquer, e Brian Fariñas. Enquanto o Birmingham teve melhor aproveitamento e garantiu a vitória no duelo com 3 a 2 nas penalidades.
Veja o último pênalti:
July 31, 2026
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