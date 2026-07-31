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Amistoso do Barcelona tem três pênaltis perdidos; veja gols

Partida terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 18:55
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona de 18 anos marcou os dois gols do amistoso
Hamza Abdelkarim, atacante do Barcelona de 18 anos marcou os dois gols do amistoso (Foto: Barcelona)

O Barcelona enfrentou o Birmingham City, da segunda divisão inglesa, na tarde desta sexta-feira (31), mais um amistoso de pré-temporada antes do início da temporada 26/27. Apesar de ter empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar, o clube catalão perdeu nos pênaltis por 3 a 2, desperdiçando três penalidades.

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Já no início da primeira etapa o Birmingham abriu o placar aos 31 minutos, após um cruzamento de Cochrane, Priske aparece na área e cabeceia no canto direito de Szczesny para colocar a equipe inglesa em vantagem.

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Veja o primeiro gol:

O Barcelona reagiu ainda antes do intervalo. Abdelkarim foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. O próprio atacante assumiu a responsabilidade e bateu para deixar tudo igual.

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Veja o pênalti:

Na volta do intervalo, Abdelkarim apareceu novamente para colocar o time catalão na frente. O camisa 9 aproveitou o rebote de Beadle após finalização de Roony Bardghji e completou para o fundo das redes.

Veja o segundo gol:

O Birmingham não se entregou e voltou a empatar aos 23 minutos da segunda etapa. Após cobrança de falta, Klarer desviou de cabeça, e Jhon Solís apareceu para finalizar e deixar o placar novamente igual.

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Veja o gol de empate:

Com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. No entanto, o Barcelona desperdiçou três cobranças, com Roony Bardghji, Jordi Pesquer, e Brian Fariñas. Enquanto o Birmingham teve melhor aproveitamento e garantiu a vitória no duelo com 3 a 2 nas penalidades.

Veja o último pênalti:

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