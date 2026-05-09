Brasil vence Argentina e conquista o Sul-Americano Feminino Sub-17

Na noite deste sábado (9), a Seleção Brasileira Feminina Sub-17 venceu a Argentina por 3 a 2 na grande final do Campeonato Sul-Americano. Em um clássico marcado por rivalidade e equilíbrio, o Brasil buscou a virada com gols de Sofia Gamonal, Helena Rodrigues e Nicolly Manuel, garantindo o sexto título de sua história e o carimbo no passaporte para o Mundial.

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Como foi a final do Sul-Americano Sub-17 entre Brasil e Argentina?

A decisão começou tensa para o lado brasileiro. Logo aos 4 minutos de jogo, Diz abriu o placar para a Argentina, que disputava sua primeira final na história. O Brasil não se abateu e partiu para a pressão, chegando ao empate aos 29 minutos com Sofia Gamonal.

A virada relâmpago veio nos acréscimos de um primeiro tempo avassalador: aos 47, Helena Rodrigues converteu pênalti e, apenas dois minutos depois, aos 49, Nicolly Manuel ampliou a vantagem. Na etapa final, a Argentina diminuiu com Josefina Galarza aos 17 minutos, colocando contornos de drama ao fim da partida, mas a defesa brasileira segurou a pressão para confirmar o título invicto.

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Comemoração de Gamonal após gol da Seleção Brasileira Feminina Sub-17. (Foto: Staff Images/CBF)

✅ Ficha técnica

Brasil 3 🆚 2 Argentina

Final – Sul-Americano Feminino Sub-17

📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026.

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção (PAR).

🥅 Gols: Sofia Gamonal (29'/1ºT), Helena Rodrigues (47'/1ºT) e Nicolly Manuel (49'/1ºT) para o Brasil; Diz (4'/1ºT) e Galarza (17'/2ºT) para a Argentina.

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