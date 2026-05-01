Brasil goleia Peru e garante vaga antecipada na Copa do Mundo Feminina sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 goleou o Peru por 5 a 0 nesta sexta-feira (1), no Estádio Ameliano Villeta, no Paraguai, e garantiu classificação antecipada para a semifinal do Sul-Americano da categoria. Com o resultado, o Brasil também assegurou vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-17, que será disputada ainda neste ano, no Marrocos.

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O Brasil chegou aos nove pontos e se isolou na liderança do Grupo B, sem possibilidade de ser alcançado fora da zona de classificação. A definição antecipada ocorre porque apenas as duas melhores seleções de cada grupo avançam à semifinal, enquanto as finalistas já garantem presença no Mundial. Equador, Uruguai e Venezuela seguem na disputa pelas demais posições da chave.

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Como foi a vitória do Brasil

A equipe comandada por Rilany Silva construiu a vitória com domínio desde os minutos iniciais. O placar foi aberto aos 14 minutos do primeiro tempo, com Mari Gigante, após jogada trabalhada pelo setor ofensivo. A pressão se manteve ao longo da etapa inicial, e o segundo gol saiu aos 34 minutos, com Nicolly, ampliando a vantagem antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o Brasil manteve o controle da partida e aumentou a diferença logo nos primeiros minutos. Marcelinha marcou o terceiro gol aos três minutos e voltou a balançar as redes aos 34. Nos minutos finais, a atacante completou o hat-trick ao marcar o quinto gol, consolidando o resultado.

TIME TITULAR DA SELEÇÃO BRASILEIRA: Nathy (Loren); Elo (Sophie), K. Ranifah e Isa Rech; Pepê, Helena (Kotait), Indy e Mari G.; Marcela B., Pinho (Lucci) e Nicolly M. (Mari Martins).

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Nicolly marcou o segundo gol do Brasil. (Foto: Staff Images/CBF)

Próximo desafio

O Brasil volta a campo no domingo (3), às 17h, para enfrentar o Equador, pela última rodada da fase de grupos.