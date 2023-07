Aos 29 anos, Sam Kerr brilha como uma das principais jogadoras da seleção australiana na Copa do Mundo feminina. Além de ser uma das estrelas do Chelsea, sua popularidade a levou a ser capa do 'FIFA 23', popular jogo eletrônico de futebol.



Atacante conhecida por sua velocidade e habilidade excepcional na finalização, Sam Kerr registra incríveis 30 gols em 38 jogos na última temporada. Ao todo, a australiana soma um total de 169 gols em toda sua carreira.