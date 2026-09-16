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Orlando Pride rescinde com Gabi Nunes um mês após contratação

Atacante brasileira disputou apenas dois jogos e somou 16 minutos em campo pelo clube

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 16:14
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Gabi Nunes em treino do Orlando Pride
Gabi Nunes em treino no Orlando Pride (Foto: Reprodução/Instagram)

Pouco mais de um mês após anunciar Gabi Nunes como reforço, o Orlando Pride rescindiu o contrato com a atacante brasileira. O clube da National Women's Soccer League (NWSL) comunicou a saída nesta quarta-feira (16), informando que a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

— Agradecemos a Gabi por seu trabalho árduo e profissionalismo durante seu período no Clube. Desejamos a ela tudo de bom daqui para frente — declarou Caitlin Carducci, vice-presidente de operações de futebol do Orlando Pride.

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Gabi Nunes havia sido anunciada pelo clube no dia 4 de agosto. Aos 29 anos, a atacante assinou contrato até dezembro deste ano, mas teve uma participação curta pela equipe.

Gabi Nunes disputou apenas dois jogos

A brasileira entrou no segundo tempo de duas partidas pelo Orlando Pride. Os confrontos terminaram com derrotas por 2 a 1 para Portland Thorns e Utah Royals. Ao todo, Gabi Nunes permaneceu 16 minutos em campo.

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Atualmente, o Orlando Pride ocupa a 11ª posição da temporada regular da NWSL. O elenco também conta com outras quatro brasileiras: Marta, Luana, Rafaella e Angelina.

Antes de chegar ao futebol dos Estados Unidos, Gabi Nunes defendeu o Aston Villa por duas temporadas. A atacante deixou o clube inglês ao fim do contrato e, posteriormente, acertou com o Orlando Pride.

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Revelada pelo Centro Olímpico em 2014, Gabi Nunes também passou por Corinthians, Osasco Audax, Madrid CFF e Levante.

Pela Seleção Brasileira, a atacante integrou o grupo que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. A campanha marcou a primeira medalha olímpica do futebol feminino brasileiro em 16 anos.

Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)
Gabi Nunes em anuncio do Orlando Pride (Foto: Orlando Pride/Divulgação)

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