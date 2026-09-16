Orlando Pride rescinde com Gabi Nunes um mês após contratação
Atacante brasileira disputou apenas dois jogos e somou 16 minutos em campo pelo clube
Pouco mais de um mês após anunciar Gabi Nunes como reforço, o Orlando Pride rescindiu o contrato com a atacante brasileira. O clube da National Women's Soccer League (NWSL) comunicou a saída nesta quarta-feira (16), informando que a decisão foi tomada em comum acordo entre as partes.
— Agradecemos a Gabi por seu trabalho árduo e profissionalismo durante seu período no Clube. Desejamos a ela tudo de bom daqui para frente — declarou Caitlin Carducci, vice-presidente de operações de futebol do Orlando Pride.
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Gabi Nunes havia sido anunciada pelo clube no dia 4 de agosto. Aos 29 anos, a atacante assinou contrato até dezembro deste ano, mas teve uma participação curta pela equipe.
Gabi Nunes disputou apenas dois jogos
A brasileira entrou no segundo tempo de duas partidas pelo Orlando Pride. Os confrontos terminaram com derrotas por 2 a 1 para Portland Thorns e Utah Royals. Ao todo, Gabi Nunes permaneceu 16 minutos em campo.
Atualmente, o Orlando Pride ocupa a 11ª posição da temporada regular da NWSL. O elenco também conta com outras quatro brasileiras: Marta, Luana, Rafaella e Angelina.
Antes de chegar ao futebol dos Estados Unidos, Gabi Nunes defendeu o Aston Villa por duas temporadas. A atacante deixou o clube inglês ao fim do contrato e, posteriormente, acertou com o Orlando Pride.
Revelada pelo Centro Olímpico em 2014, Gabi Nunes também passou por Corinthians, Osasco Audax, Madrid CFF e Levante.
Pela Seleção Brasileira, a atacante integrou o grupo que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. A campanha marcou a primeira medalha olímpica do futebol feminino brasileiro em 16 anos.
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