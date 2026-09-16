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Brasileira Maiara Niehues desponta entre artilheiras da NWSL

Atleta do Angel City marca, em média, um gol a cada 140 minutos

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 15:53
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Maiara Niehues, promessa do futebol feminino
Maiara Niehues, promessa do futebol feminino (Foto: Divulgação)

Aos 22 anos e em sua segunda temporada na NWSL (Liga feminina de futebol dos Estados Unidos), Maiara Niehues vive um dos melhores momentos da carreira. A brasileira vem se destacando pela versatilidade em campo e pela artilharia do Angel City, com oito gols.

Nos últimos dez jogos, Maiara marcou sete gols. Quando o critério é eficiência, o desempenho ganha ainda mais destaque: entre as 14 primeiras colocadas na artilharia, a brasileira aparece na sexta posição em média de gols por minuto, balançando as redes, em média, uma vez a cada 140 minutos.

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— Fico feliz pelo momento e venho trabalhando muito para que tudo isso esteja acontecendo. Os gols estão saindo naturalmente e isso também é fruto de uma parceria fundamental das minhas companheiras durante os jogos. Estamos sempre buscando nos ajudar dentro de campo para entregar o melhor ao Angel City. É sempre prazeroso balançar as redes e venho encarando isso da melhor forma possível para seguir cada vez mais motivada em dar o meu melhor. Estamos numa boa sequência de duas vitórias e dois empates e agora é tentar manter o ritmo para as próximas rodadas — afirmou Maiara, jogadora mais jovem entre as artilheiras da NWSL.

Em julho, a meio-campista já havia alcançado uma marca histórica ao se tornar a primeira brasileira a marcar em cinco rodadas consecutivas da NWSL.

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Maiara Niehues luta por vaga na Seleção Brasileira, às vésperas da Copa do Mundo

Além da boa fase no clube, a brasileira também mira uma nova oportunidade com a Seleção Brasileira Feminina. Maiara estreou pela equipe principal em março deste ano, no amistoso contra a Venezuela e, às vésperas de mais uma Data FIFA, chega credenciada pelo desempenho apresentado na NWSL.

➡️ Matheus Martinelli, do Fluminense, é convocado para a Seleção Brasileira

Maiara Niehues em ação pela Seleção Brasileira
Maiara Niehues em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgção)

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