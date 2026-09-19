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Brasil é eliminado pela Espanha na Copa do Mundo Sub-20

Seleção Brasileira perde por 1 a 0, com gol de Pau Comendador, e encerra participação nas quartas de final

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 16:01
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil x Espanha Mundial sub 20 (Foto: Luciana Vermell/CBF)
Brasil x Espanha Mundial sub 20 (Foto: Luciana Vermell/CBF)

A Seleção Brasileira está eliminada da Copa do Mundo Feminina Sub-20. O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Espanha neste sábado (19), na Arena Sosnowiec, na Polônia, e deu adeus à competição nas quartas de final. Pau Comendador marcou o único gol da partida.

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Como foi o jogo?

A Espanha saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo. Rosalia Domínguez recebeu pela esquerda e encontrou Comendador na área. A atacante apareceu livre para completar o cruzamento e colocar as espanholas em vantagem. Depois do intervalo, o Brasil voltou mais agressivo. A técnica Camilla Orlando promoveu mudanças para tentar aumentar a presença ofensiva da equipe. Clarinha entrou ainda na primeira etapa, enquanto Dulce e Brendha foram acionadas no intervalo.

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Com maior posse de bola e a marcação mais adiantada, a Seleção passou a atuar no campo de ataque e buscou pressionar a defesa espanhola. Apesar da melhora, porém, o Brasil encontrou dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras diante da goleira Laia López. Nos minutos finais, a Espanha passou a explorar os espaços deixados pelo Brasil e levou perigo em contra-ataques. Em uma das principais chances da reta final, as espanholas acertaram a trave e quase ampliaram a vantagem.

Espanha busca bicampeonato

Com a derrota, o Brasil encerra sua participação no Mundial e continua em busca do primeiro título da categoria. As melhores campanhas brasileiras na competição foram os terceiros lugares conquistados em 2006 e 2022. Atual campeã, a Espanha segue na disputa pelo bicampeonato. Na semifinal, a equipe enfrentará a Itália na quarta-feira (23), às 10h (de Brasília).

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Camilla Orlando durante jogo entre Brasil e Estados Unidos Créditos: Luciana Vermell/CBF
Camilla Orlando durante jogo entre Brasil e Estados Unidos<br>Créditos: Luciana Vermell/CBF

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