Guia Libertadores Feminina: tudo sobre o torneio

Corinthians, Ferroviária e São Paulo entram em campo com tudo para brigar pelo título da Libertadores Feminina 2025. Com elencos reforçados, os três clubes representam o Brasil na maior competição de clubes da América do Sul.

O Lance! apresenta o guia completo da Libertadores Feminina 2025, com todas as informações sobre datas, horários, grupos, formatos, estádios, árbitras e os times que vão brigar pela taça.

O que é a Libertadores Feminina

A Copa Libertadores Feminina é a principal competição de clubes de futebol feminino da América do Sul, organizada pela Conmebol desde 2009.

Disputada anualmente, o torneio reúne as melhores equipes de cada país do continente, em formato de grupos e mata-mata até a grande final. O Brasil é o país mais vitorioso da história, com Corinthians, Ferroviária, Palmeiras e São José entre os campeões.

Quando começa e onde será disputada

A competição será disputada entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina. Em 2025, os jogos acontecem em dois estádios: o Florencio Sola, do Banfield, com capacidade para 34,9 mil torcedores, e o Nuevo Francisco Urbano, do Morón, que comporta até 32 mil pessoas.

Times participantes da Libertadores Feminina 2025

BRASIL: Corinthians, Ferroviária e São Paulo ARGENTINA: Boca Juniors, San Lorenzo e River Plate COLÔMBIA: Independiente Santa Fe e Deportivo Cali PARAGUAI: Olimpia e Libertad CHILE: Colo-Colo e Universidad de Chile PERU: Alianza Lima VENEZUELA: Adiffem BOLÍVIA: Always Ready EQUADOR: Independiente del Valle URUGUAI: Nacional

Formato da competição

Os 16 clubes são divididos em quatro grupos de quatro times, definidos por sorteio. Equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final. As quartas de final, semifinal e final são disputadas em jogos únicos.

2 a 9 de outubro: fase de grupos

11 e 12 de outubro: quartas de final

14 e 15 de outubro: semifinais

18 de outubro: final e disputa do terceiro lugar

Grupos

GRUPO A: Corinthians, Independiente del Valle, Always Ready, Santa Fe

GRUPO B: Boca Juniors, Alianza Lima, ADIFFEM, Ferroviária

GRUPO C: São Paulo, San Lorenzo, Colo-Colo, Olimpia

GRUPO D: Deportivo Cali, Libertad, Nacional, Universidad de Chile

Favoritos ao título

Os brasileiros chegam como os grandes favoritos ao título da Libertadores Feminina, com Corinthians, São Paulo e Ferroviária liderando a lista de forças do continente. Mas a disputa promete ser acirrada: o futebol colombiano aparece com o Deportivo Cali e o Independiente Santa Fe, prontos para surpreender.

Entre os argentinos, San Lorenzo, anfitrião da edição, e os tradicionais River Plate e Boca Juniors apostam no fator local e na experiência histórica para brigar pelo topo.

Onde assistir na TV e no streaming

Pela primeira vez na história, a competição será transmitida por oito veículos no Brasil, são eles: Grupo Globo, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV.

Streaming e/ou canal fechado:

Grupo Globo

NSports

Bandsports

Pluto TV

YouTube:

GOAT

CazéTV

Meu Timão

Ingressos

O ingresso custa cerca de R$ 40 na cotação atual e valerá para toda a jornada do dia — ou seja, um único bilhete permite acompanhar as duas partidas, às 16h e às 20h, no mesmo estádio.

As entradas serão digitais, com QR Code estático, sem necessidade de impressão: basta apresentar o arquivo no celular. Para adquiri-las, os torcedores devem acessar os sites oficiais:

Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón): clf2025.adnpass.com.ar Estádio Florencio Sola (Banfield): libertadoresfem.accessfan.ar/eventos

Arbitragem

Com VAR em todos os jogos pela primeira vez, a Libertadores Feminina 2025 contará com um quadro de arbitragem totalmente feminino, reunindo profissionais experientes de toda a América do Sul.

Entre as árbitras principais estão nomes como Laura Fortunato e Salomé Di Iorio (ARG), Edina Alves e Daiane Muniz (BRA), Dione Rissios (CHI), Danna Victorino e Maria Victoria Daza (COL). Confira lista completa aqui.

Todos os campeões da Libertadores Feminina

5 Títulos - Corinthians (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024) 3 Títulos - São José-SP (2011, 2013, 2014) 2 Títulos - Santos (2009, 2010) e Ferroviária (2015 e 2020) 1 Título - Palmeiras (2022), Colo-Colo (2012), Sportivo Limpeño (2016) e Atlético Huila (2018)

Tabela da fase de grupos

GRUPO A

Equipes: Corinthians (BRA), Independiente del Valle (EQU), Always Ready (BOL), Independiente Santa Fe (COL)

Corinthians (BRA), Independiente del Valle (EQU), Always Ready (BOL), Independiente Santa Fe (COL) Jogos: 02/10, 16h: Corinthians x Independiente del Valle

02/10, 20h: Always Ready x Independiente Santa Fe

05/10, 16h: Corinthians x Always Ready

05/10, 20h: Independiente del Valle x Independiente Santa Fe

08/10, 16h: Independiente Santa Fe x Corinthians

08/10, 20h: Independiente del Valle x Always Ready

GRUPO B

Equipes: ADIFFEM (VEN), Alianza Lima (PER), Boca Juniors (ARG), Ferroviária (BRA)

ADIFFEM (VEN), Alianza Lima (PER), Boca Juniors (ARG), Ferroviária (BRA) Jogos: 02/10, 16h: Boca Juniors x Alianza Lima

02/10, 20h: ADIFFEM x Ferroviária

05/10, 16h: Boca Juniors x ADIFFEM

05/10, 20h: Alianza Lima x Ferroviária

08/10, 16h: Ferroviária x Boca Juniors

08/10, 20h: Alianza Lima x ADIFFEM

GRUPO C

Equipes: São Paulo (BRA), San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI), Olimpia (PAR) Jogos: 03/10, 16h: Colo-Colo x Olimpia 03/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo 06/10, 16h: San Lorenzo x Olimpia 06/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo 09/10, 16h: Olimpia x São Paulo 09/10, 20h: San Lorenzo x Colo-Colo

GRUPO D