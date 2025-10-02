Guia Libertadores Feminina: tudo sobre o torneio
Corinthians, Ferroviária e São Paulo chegam como favoritos
Corinthians, Ferroviária e São Paulo entram em campo com tudo para brigar pelo título da Libertadores Feminina 2025. Com elencos reforçados, os três clubes representam o Brasil na maior competição de clubes da América do Sul.
O Lance! apresenta o guia completo da Libertadores Feminina 2025, com todas as informações sobre datas, horários, grupos, formatos, estádios, árbitras e os times que vão brigar pela taça.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O que é a Libertadores Feminina
A Copa Libertadores Feminina é a principal competição de clubes de futebol feminino da América do Sul, organizada pela Conmebol desde 2009.
Disputada anualmente, o torneio reúne as melhores equipes de cada país do continente, em formato de grupos e mata-mata até a grande final. O Brasil é o país mais vitorioso da história, com Corinthians, Ferroviária, Palmeiras e São José entre os campeões.
Quando começa e onde será disputada
A competição será disputada entre os dias 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina. Em 2025, os jogos acontecem em dois estádios: o Florencio Sola, do Banfield, com capacidade para 34,9 mil torcedores, e o Nuevo Francisco Urbano, do Morón, que comporta até 32 mil pessoas.
Times participantes da Libertadores Feminina 2025
- BRASIL: Corinthians, Ferroviária e São Paulo
- ARGENTINA: Boca Juniors, San Lorenzo e River Plate
- COLÔMBIA: Independiente Santa Fe e Deportivo Cali
- PARAGUAI: Olimpia e Libertad
- CHILE: Colo-Colo e Universidad de Chile
- PERU: Alianza Lima
- VENEZUELA: Adiffem
- BOLÍVIA: Always Ready
- EQUADOR: Independiente del Valle
- URUGUAI: Nacional
Formato da competição
Os 16 clubes são divididos em quatro grupos de quatro times, definidos por sorteio. Equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final. As quartas de final, semifinal e final são disputadas em jogos únicos.
- 2 a 9 de outubro: fase de grupos
- 11 e 12 de outubro: quartas de final
- 14 e 15 de outubro: semifinais
- 18 de outubro: final e disputa do terceiro lugar
➡️ O que você precisa saber sobre o regulamento da Libertadores Feminina
Grupos
GRUPO A: Corinthians, Independiente del Valle, Always Ready, Santa Fe
GRUPO B: Boca Juniors, Alianza Lima, ADIFFEM, Ferroviária
GRUPO C: São Paulo, San Lorenzo, Colo-Colo, Olimpia
GRUPO D: Deportivo Cali, Libertad, Nacional, Universidad de Chile
Favoritos ao título
Os brasileiros chegam como os grandes favoritos ao título da Libertadores Feminina, com Corinthians, São Paulo e Ferroviária liderando a lista de forças do continente. Mas a disputa promete ser acirrada: o futebol colombiano aparece com o Deportivo Cali e o Independiente Santa Fe, prontos para surpreender.
Entre os argentinos, San Lorenzo, anfitrião da edição, e os tradicionais River Plate e Boca Juniors apostam no fator local e na experiência histórica para brigar pelo topo.
➡️ Libertadores Feminina de 2025 contará com 11 patrocinadoras
Onde assistir na TV e no streaming
Pela primeira vez na história, a competição será transmitida por oito veículos no Brasil, são eles: Grupo Globo, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV.
Streaming e/ou canal fechado:
- Grupo Globo
- NSports
- Bandsports
- Pluto TV
YouTube:
- GOAT
- CazéTV
- Meu Timão
Ingressos
O ingresso custa cerca de R$ 40 na cotação atual e valerá para toda a jornada do dia — ou seja, um único bilhete permite acompanhar as duas partidas, às 16h e às 20h, no mesmo estádio.
As entradas serão digitais, com QR Code estático, sem necessidade de impressão: basta apresentar o arquivo no celular. Para adquiri-las, os torcedores devem acessar os sites oficiais:
- Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón): clf2025.adnpass.com.ar
- Estádio Florencio Sola (Banfield): libertadoresfem.accessfan.ar/eventos
Arbitragem
Com VAR em todos os jogos pela primeira vez, a Libertadores Feminina 2025 contará com um quadro de arbitragem totalmente feminino, reunindo profissionais experientes de toda a América do Sul.
Entre as árbitras principais estão nomes como Laura Fortunato e Salomé Di Iorio (ARG), Edina Alves e Daiane Muniz (BRA), Dione Rissios (CHI), Danna Victorino e Maria Victoria Daza (COL). Confira lista completa aqui.
Todos os campeões da Libertadores Feminina
- 5 Títulos - Corinthians (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024)
- 3 Títulos - São José-SP (2011, 2013, 2014)
- 2 Títulos - Santos (2009, 2010) e Ferroviária (2015 e 2020)
- 1 Título - Palmeiras (2022), Colo-Colo (2012), Sportivo Limpeño (2016) e Atlético Huila (2018)
Tabela da fase de grupos
GRUPO A
- Equipes: Corinthians (BRA), Independiente del Valle (EQU), Always Ready (BOL), Independiente Santa Fe (COL)
- Jogos:
- 02/10, 16h: Corinthians x Independiente del Valle
- 02/10, 20h: Always Ready x Independiente Santa Fe
- 05/10, 16h: Corinthians x Always Ready
- 05/10, 20h: Independiente del Valle x Independiente Santa Fe
- 08/10, 16h: Independiente Santa Fe x Corinthians
- 08/10, 20h: Independiente del Valle x Always Ready
GRUPO B
- Equipes: ADIFFEM (VEN), Alianza Lima (PER), Boca Juniors (ARG), Ferroviária (BRA)
- Jogos:
- 02/10, 16h: Boca Juniors x Alianza Lima
- 02/10, 20h: ADIFFEM x Ferroviária
- 05/10, 16h: Boca Juniors x ADIFFEM
- 05/10, 20h: Alianza Lima x Ferroviária
- 08/10, 16h: Ferroviária x Boca Juniors
- 08/10, 20h: Alianza Lima x ADIFFEM
GRUPO C
- Equipes: São Paulo (BRA), San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI), Olimpia (PAR)
- Jogos:
- 03/10, 16h: Colo-Colo x Olimpia
- 03/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo
- 06/10, 16h: San Lorenzo x Olimpia
- 06/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo
- 09/10, 16h: Olimpia x São Paulo
- 09/10, 20h: San Lorenzo x Colo-Colo
GRUPO D
- Equipes: Deportivo Cali (COL), Libertad/Limpeño (PAR), Nacional (URU), Universidad de Chile (CHI)
- Jogos:
- 03/10, 16h: Deportivo Cali x Libertad/Limpeño
- 03/10, 20h: Nacional x Universidad de Chile
- 06/10, 16h: Deportivo Cali x Nacional
- 06/10, 20h: Libertad/Limpeño x Universidad de Chile
- 09/10, 16h: Universidad de Chile x Deportivo Cali
- 09/10, 20h: Libertad/Limpeño x Nacional
