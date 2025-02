Libertadores Feminina 2025: equipes, formato e onde assistir

A Copa Libertadores Feminina é a competição mais importante do futebol feminino sul-americano, organizada pela CONMEBOL desde 2009. Inspirada na versão masculina do torneio, a competição reúne as melhores equipes de cada país e cresce em relevância a cada edição. O Lance! te conta tudo sobre a Libertadores Feminina 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A primeira edição foi realizada no Brasil e teve como campeão o Santos, que goleou o Universidad Autónoma, do Paraguai, por 9 a 0 na final, marcando a maior goleada da história do torneio. Desde então, a Libertadores Feminina tem sido palco de confrontos históricos e revelou grandes talentos para o futebol mundial.

Times participantes da Libertadores Feminina 2025

A edição de 2025 será disputada na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro. Com a escolha do país como sede, a Argentina ganhou uma vaga extra na competição, mudando a forma de classificação dos times locais.

O Brasil, por ser a federação mais bem colocada no ranking histórico da CONMEBOL, tem direito a três vagas na competição. Com o título do Corinthians em 2024, o país garantiu um terceiro representante.

Os times brasileiros classificados para a Libertadores Feminina 2025 são:

Corinthians (atual campeão da Libertadores) São Paulo (vice-campeão do Brasileirão Feminino) Ferroviária (terceiro colocado do Brasileirão Feminino)

A Libertadores Feminina conta com 16 times, representando os 10 países da CONMEBOL. A distribuição de vagas segue o ranking da entidade, com as quatro federações mais bem colocadas garantindo duas equipes na disputa.

Os critérios de classificação por país são:

Brasil: Campeão e vice do Brasileirão Feminino, além do campeão vigente da Libertadores. Argentina: Campeões do Torneio Apertura e Torneio Clausura. Chile, Colômbia e Paraguai: Campeão e vice das ligas nacionais. Demais países (Bolívia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela): Campeão nacional. País-sede: Vaga adicional para um clube local.

Regulamento da Libertadores Feminina

A competição é disputada em três fases:

Fase de grupos

Os 16 clubes são divididos em quatro grupos de quatro times, definidos por sorteio. Equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final. Fase eliminatória

As quartas de final, semifinal e final são disputadas em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai direto para os pênaltis, sem prorrogação. Final

A grande decisão acontece no país-sede e define o campeão da América do Sul.

Maiores vencedores da Libertadores Feminina

O futebol brasileiro domina a história da competição, com 13 títulos em 16 edições. O Corinthians é o maior campeão, seguido pelo São José-SP e Santos.

Clubes com mais títulos:

Corinthians – 4 títulos (2017, 2019, 2021, 2023 e 2024) São José-SP – 3 títulos (2011, 2013 e 2014) Santos – 2 títulos (2009 e 2010) Ferroviária – 2 títulos (2015 e 2020) Colo-Colo (Chile) – 1 título (2012) Sportivo Limpeño (Paraguai) – 1 título (2016) Atlético Huila (Colômbia) – 1 título (2018) Palmeiras – 1 título (2022)

Com o título de 2024, o Corinthians se isolou como o maior vencedor da Libertadores Feminina, ultrapassando o São José-SP.

Premiação da Libertadores Feminina

O torneio tem recebido um aumento significativo em sua premiação nos últimos anos. Em 2024, a CONMEBOL anunciou um aumento no valor distribuído aos clubes, totalizando US$ 3,65 milhões em prêmios.

A premiação é distribuída da seguinte forma:

Campeão: US$ 2 milhões Vice-campeão: US$ 600 mil Terceiro colocado: US$ 300 mil Participação na fase de grupos: US$ 50 mil por clube

Esse crescimento na premiação reflete o aumento do interesse pelo futebol feminino e a valorização da competição.

Onde assistir à Libertadores Feminina?

Os jogos da Libertadores Feminina podem ser acompanhados por diferentes plataformas de transmissão. No Brasil, a competição é transmitida por:

TV por assinatura: SporTV, Bandsports

SporTV, Bandsports Streaming: Canal GOAT, CazéTV

Essas plataformas garantem ampla cobertura do torneio, permitindo que os fãs do futebol feminino acompanhem as partidas ao vivo e com alta qualidade de transmissão.

O crescimento da Libertadores Feminina e o futuro do torneio

A Libertadores Feminina tem se consolidado como a principal competição de clubes da América do Sul e ganhou maior relevância nos últimos anos. O aumento no número de participantes, a expansão da premiação e a profissionalização das equipes mostram que o futebol feminino está crescendo e conquistando cada vez mais espaço.

Com a edição de 2025 sendo realizada na Argentina, espera-se um grande evento que seguirá promovendo o desenvolvimento do futebol feminino no continente.

O Brasil, dominando historicamente a competição, chega mais uma vez como favorito, mas países como Colômbia, Chile e Paraguai têm mostrado evolução e podem desafiar a hegemonia brasileira nos próximos anos.