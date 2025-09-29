Faltando três dias para o início da Libertadores Feminina, a Conmebol divulgou as informações para a compra de ingressos. As vendas começam nesta terça-feira (30), nos sites designados e com horários a serem confirmados.

continua após a publicidade

A competição será realizada entre 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina, com dois estádios para receber todos os jogos. Os valores das entradas foram fixadas em 10 mil pesos argentinos, cerca de 40 reais na cotação atual.

➡️ Como chegam os times classificados para a Libertadores Feminina?

➡️ Conmebol define datas e estádios da Libertadores Feminina; veja tabela

Como comprar ingressos para a Libertadores

As vendas começam nesta quinta-feira, a horário a ser divulgado pela entidade. O ingresso custará 10 mil pesos argentinos, cerca de 40 reais na cotação atual, e valerá pela jornada do dia. Isto é, um ingresso será suficiente para acompanhar as duas partidas (às 16h e às 20h) do estádio.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians, São Paulo e Ferroviária: saiba onde assistir ao vivo a Libertadores Feminina

As entradas serão digitais, com QR Code estático, sem necessidade de impressão, bastando apresentar o arquivo pelo telefone. Para adquirir as entradas, o torcedor deverá entrar nos sites abaixo:

Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón): clf2025.adnpass.com.ar/ Estádio Florencio Sola (Banfield): libertadoresfem.accessfan.ar/eventos

Reclamação dos torcedores

O anúncio acontece faltando três dias para o início da competição e em meio à diversas cobranças de torcedores nas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Nas publicações feitas na página da Libertadores Feminina, pessoas de diferentes nacionalidades questionaram a Conmebol a respeito do assunto.

continua após a publicidade

Torcedores cobram informações de ingressos da Libertadores Feminina (Foto: Reprodução)

Grupos definidos da Libertadores

Grupo A: Corinthians (Brasil), Independiente del Valle (Equador), Always Ready (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia) Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), Adiffem (Venezuela) e Ferroviária (Brasil) Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai) Grupo D: Deportivo Cali (Colômbia), Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)

➡️ Conmebol define arbitragem da Libertadores Feminina

Primeira rodada da Libertadores

2 de outubro (quarta-feira)

16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield) 20h – Always Ready (BOL) x Santa Fé (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield) 16h – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER) - Nuevo Francisco Urbano (Morón) 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

3 de outubro (quinta-feira)

16h – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR) - Estádio Florencio Sola (Banfield) 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield) 16h – Deportivo Cali (COL) x Libertad (PAR) Nuevo Francisco Urbano (Morón) 20h – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino