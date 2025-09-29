menu hamburguer
Futebol Feminino

Faltando três dias para a Libertadores, Conmebol divulga venda de ingressos

Torneio começa no dia 2 de outubro, na Argentina

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
16:59
Conmebol divulga informações de vendas de ingresso para a Libertadores Feminina (Foto: Reprodução/Conmebol)
Faltando três dias para o início da Libertadores Feminina, a Conmebol divulgou as informações para a compra de ingressos. As vendas começam nesta terça-feira (30), nos sites designados e com horários a serem confirmados.

A competição será realizada entre 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina, com dois estádios para receber todos os jogos. Os valores das entradas foram fixadas em 10 mil pesos argentinos, cerca de 40 reais na cotação atual.

➡️ Como chegam os times classificados para a Libertadores Feminina?
➡️ Conmebol define datas e estádios da Libertadores Feminina; veja tabela

Como comprar ingressos para a Libertadores

As vendas começam nesta quinta-feira, a horário a ser divulgado pela entidade. O ingresso custará 10 mil pesos argentinos, cerca de 40 reais na cotação atual, e valerá pela jornada do dia. Isto é, um ingresso será suficiente para acompanhar as duas partidas (às 16h e às 20h) do estádio.

➡️ Corinthians, São Paulo e Ferroviária: saiba onde assistir ao vivo a Libertadores Feminina

As entradas serão digitais, com QR Code estático, sem necessidade de impressão, bastando apresentar o arquivo pelo telefone. Para adquirir as entradas, o torcedor deverá entrar nos sites abaixo:

  1. Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón): clf2025.adnpass.com.ar/
  2. Estádio Florencio Sola (Banfield): libertadoresfem.accessfan.ar/eventos

Reclamação dos torcedores

O anúncio acontece faltando três dias para o início da competição e em meio à diversas cobranças de torcedores nas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Nas publicações feitas na página da Libertadores Feminina, pessoas de diferentes nacionalidades questionaram a Conmebol a respeito do assunto.

Torcedores cobram informações de ingressos da Libertadores Feminina (Foto: Reprodução)
Grupos definidos da Libertadores

  1. Grupo A: Corinthians (Brasil), Independiente del Valle (Equador), Always Ready (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia)
  2. Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), Adiffem (Venezuela) e Ferroviária (Brasil)
  3. Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai)
  4. Grupo D: Deportivo Cali (Colômbia), Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)

➡️ Conmebol define arbitragem da Libertadores Feminina

Primeira rodada da Libertadores

2 de outubro (quarta-feira)

  1. 16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – Always Ready (BOL) x Santa Fé (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

3 de outubro (quinta-feira)

  1. 16h – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. 16h – Deportivo Cali (COL) x Libertad (PAR) Nuevo Francisco Urbano (Morón)
  4. 20h – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Argentina recebe a Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
