Faltando três dias para a Libertadores, Conmebol divulga venda de ingressos
Torneio começa no dia 2 de outubro, na Argentina
Faltando três dias para o início da Libertadores Feminina, a Conmebol divulgou as informações para a compra de ingressos. As vendas começam nesta terça-feira (30), nos sites designados e com horários a serem confirmados.
A competição será realizada entre 2 e 18 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina, com dois estádios para receber todos os jogos. Os valores das entradas foram fixadas em 10 mil pesos argentinos, cerca de 40 reais na cotação atual.
➡️ Como chegam os times classificados para a Libertadores Feminina?
➡️ Conmebol define datas e estádios da Libertadores Feminina; veja tabela
Como comprar ingressos para a Libertadores
As vendas começam nesta quinta-feira, a horário a ser divulgado pela entidade. O ingresso custará 10 mil pesos argentinos, cerca de 40 reais na cotação atual, e valerá pela jornada do dia. Isto é, um ingresso será suficiente para acompanhar as duas partidas (às 16h e às 20h) do estádio.
➡️ Corinthians, São Paulo e Ferroviária: saiba onde assistir ao vivo a Libertadores Feminina
As entradas serão digitais, com QR Code estático, sem necessidade de impressão, bastando apresentar o arquivo pelo telefone. Para adquirir as entradas, o torcedor deverá entrar nos sites abaixo:
- Estádio Nuevo Francisco Urbano (Morón): clf2025.adnpass.com.ar/
- Estádio Florencio Sola (Banfield): libertadoresfem.accessfan.ar/eventos
Reclamação dos torcedores
O anúncio acontece faltando três dias para o início da competição e em meio à diversas cobranças de torcedores nas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Nas publicações feitas na página da Libertadores Feminina, pessoas de diferentes nacionalidades questionaram a Conmebol a respeito do assunto.
Grupos definidos da Libertadores
- Grupo A: Corinthians (Brasil), Independiente del Valle (Equador), Always Ready (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia)
- Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru), Adiffem (Venezuela) e Ferroviária (Brasil)
- Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olímpia (Paraguai)
- Grupo D: Deportivo Cali (Colômbia), Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai) e Universidad do Chile (Chile)
➡️ Conmebol define arbitragem da Libertadores Feminina
Primeira rodada da Libertadores
2 de outubro (quarta-feira)
- 16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- 20h – Always Ready (BOL) x Santa Fé (COL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- 16h – Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
- 20h – Adiffem (VEN) x Ferroviária (BRA) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
3 de outubro (quinta-feira)
- 16h – Colo-Colo (CHI) x Olimpia (PAR) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- 20h – São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
- 16h – Deportivo Cali (COL) x Libertad (PAR) Nuevo Francisco Urbano (Morón)
- 20h – Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI) - Nuevo Francisco Urbano (Morón)
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
