imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Conmebol define arbitragem da primeira rodada da Libertadores Feminina

Trio brasileiro estará no torneio

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/10/2025
21:58
Edina Alves
imagem cameraEdina Alves está no time de arbitragem da Libertadores Feminina. (Foto: Kin Saito/CBF)
A Conmebol divulgou a escala de arbitragem para a primeira rodada da Libertadores Feminina 2025, que começa nesta quinta-feira (2), em Buenos Aires, na Argentina.

A rodada da Libertadores Feminina terá arbitragem totalmente feminina em todas as partidas. No duelo entre Corinthians e Independiente del Valle, a árbitra será Laura Fortunato, auxiliada por Gisela Trucco e Carla López, com Nadia Weiler no VAR.

Always Ready e Santa Fe terão comando de Elizabeth Tintaya, com assistentes Diana Ruiz e Migdalia Rodríguez, e VAR de Zulma Quiñónez. Já Boca Juniors e Alianza Lima serão apitados por Dione Rissios, com Leslie Vásquez e Yomara Salazar nas bandeiras, e Wilma Balderrama no vídeo-arbitragem.

ADIFFEM enfrenta a Ferroviária sob a condução de Danna Victorino, assistida por Jenny Torres e Carolina Vicunã, com María Victoria Daza no VAR. O São Paulo terá Nadia Fiques à frente do jogo contra o San Lorenzo, com Adela Sánchez e Sofía Saraz e Anahí Fernández no VAR.

Fechando a rodada, Nacional e Universidad de Chile contarão com arbitragem brasileira: Edina Alves no comando, Neuza Back e Fabrini Bevilaqua como assistentes, e Daiane Muniz no VAR.

Neuza Back
Neuza Back está na escala de arbitragem da Libertadores. (Foto: Divulgação Instagram / Neuza Back)

Arbitragem confirmada da Libertadores

Corinthians (BRA) x Ind. del Valle (ECU)

  • Árbitra: Laura Fortunato (ARG)
  • Assistentes: Gisela Trucco (ARG) e Carla López (ARG)
  • VAR: Nadia Weiler (PAR)

Always Ready (BOL) x Santa Fe (COL)

  • Árbitra: Elizabeth Tintaya (PER)
  • Assistentes: Diana Ruiz (PER) e Migdalia Rodríguez (VEN)
  • VAR: Zulma Quiñónez (PAR)

Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER)

  • Árbitra: Dione Rissios (CHI)
  • Assistentes: Leslie Vásquez (CHI) e Yomara Salazar (CHI)
  • VAR: Wilma Balderrama (BOL)


ADIFFEM (VEN) x Ferroviária (BRA)

  1. Árbitra: Danna Victorino (COL)
  2. Assistentes: Jenny Torres (COL) e Carolina Vicunã (COL)
  3. VAR: María Victoria Daza (COL)


São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG)

  • Árbitra: Nadia Fiques (URU)
  • Assistentes: Adela Sánchez (URU) e Sofía Saraz (URU)
  • VAR: Anahí Fernández (URU)


Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI)

  • Árbitra: Edina Alves (BRA)
  • Assistentes: Neuza Back (BRA) e Fabrini Bevilaqua (BRA)
  • VAR: Daiane Muniz (BRA)

