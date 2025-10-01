Conmebol define arbitragem da primeira rodada da Libertadores Feminina
Trio brasileiro estará no torneio
A Conmebol divulgou a escala de arbitragem para a primeira rodada da Libertadores Feminina 2025, que começa nesta quinta-feira (2), em Buenos Aires, na Argentina.
A rodada da Libertadores Feminina terá arbitragem totalmente feminina em todas as partidas. No duelo entre Corinthians e Independiente del Valle, a árbitra será Laura Fortunato, auxiliada por Gisela Trucco e Carla López, com Nadia Weiler no VAR.
Always Ready e Santa Fe terão comando de Elizabeth Tintaya, com assistentes Diana Ruiz e Migdalia Rodríguez, e VAR de Zulma Quiñónez. Já Boca Juniors e Alianza Lima serão apitados por Dione Rissios, com Leslie Vásquez e Yomara Salazar nas bandeiras, e Wilma Balderrama no vídeo-arbitragem.
ADIFFEM enfrenta a Ferroviária sob a condução de Danna Victorino, assistida por Jenny Torres e Carolina Vicunã, com María Victoria Daza no VAR. O São Paulo terá Nadia Fiques à frente do jogo contra o San Lorenzo, com Adela Sánchez e Sofía Saraz e Anahí Fernández no VAR.
Fechando a rodada, Nacional e Universidad de Chile contarão com arbitragem brasileira: Edina Alves no comando, Neuza Back e Fabrini Bevilaqua como assistentes, e Daiane Muniz no VAR.
Arbitragem confirmada da Libertadores
Corinthians (BRA) x Ind. del Valle (ECU)
- Árbitra: Laura Fortunato (ARG)
- Assistentes: Gisela Trucco (ARG) e Carla López (ARG)
- VAR: Nadia Weiler (PAR)
Always Ready (BOL) x Santa Fe (COL)
- Árbitra: Elizabeth Tintaya (PER)
- Assistentes: Diana Ruiz (PER) e Migdalia Rodríguez (VEN)
- VAR: Zulma Quiñónez (PAR)
Boca Juniors (ARG) x Alianza Lima (PER)
- Árbitra: Dione Rissios (CHI)
- Assistentes: Leslie Vásquez (CHI) e Yomara Salazar (CHI)
- VAR: Wilma Balderrama (BOL)
ADIFFEM (VEN) x Ferroviária (BRA)
- Árbitra: Danna Victorino (COL)
- Assistentes: Jenny Torres (COL) e Carolina Vicunã (COL)
- VAR: María Victoria Daza (COL)
São Paulo (BRA) x San Lorenzo (ARG)
- Árbitra: Nadia Fiques (URU)
- Assistentes: Adela Sánchez (URU) e Sofía Saraz (URU)
- VAR: Anahí Fernández (URU)
Nacional (URU) x Universidad de Chile (CHI)
- Árbitra: Edina Alves (BRA)
- Assistentes: Neuza Back (BRA) e Fabrini Bevilaqua (BRA)
- VAR: Daiane Muniz (BRA)
